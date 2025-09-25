Conoce las claves y fechas del soterramiento de las vías del tren de Maliaño en Cantabria: "Un peliculón..."

Diego Movellán, alcalde de Camargo, comenta en COPE que se dan pasos para soterrar las vías de tren del municipio

COPE Cantabria realizó este jueves 25 de septiembre, en directo, la programación regional y local de "Herrera en COPE" y "Mediodía" desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Camargo.

soterramiento de las vías: "ya se ha dado luz verde"

Uno de los puntos más interesantes del programa fue una de las reclamaciones históricas del municipio, el soterramiento de las vías de tren. Como reconoce el propio Movellán, "es uno de los sueños que tienen los camargueses, eliminar una de las principales cicatrices que nos separan, que nos dividen el centro urbano de Muriedas, Maliaño".

"Es verdad que hay todavía muchos vecinos que tienen escepticismo, que no se lo acaban de creer. Hasta ahora ha sido 'el cuento de la buena pipa'; cada vez que llegaba una campaña electoral, como en la última, hubo en La Vidriera una proyección de cine y el sitio era idóneo porque nos vendieron un peliculón... Porque claro, al final vimos que no se había avanzado nada. Se trasladaba esa necesidad de cubrir las vías, de unificar, pero ni había autorización por parte del Gobierno Nacional, ni por parte del Gobierno de Cantabria, y no había ningún convenio".

"Ahora hemos dado un pase firme; dos años trabajando de forma discreta, en el que en ningún momento dije que estaba trabajando en ello, porque hasta que no fue la realidad y hemos conseguido ya las tres administraciones por impulso, sobre todo, del Gobierno de Cantabria junto con nosotros, pues ya se ha dado luz verde. Ahora, los siguientes pasos son la firma del convenio, y la elaboración del proyecto de ejecución de obra".

"Sí que es verdad que para mí fue un jarro de agua fría cuando me dijeron que comenzaban las obras en 2028. Pero luego dije, "Mira, más vale tarde que nunca". Yo ya he hecho mi trabajo, voy a estar muy pendiente, ya estoy disponiendo del dinero para garantizarlo, el gobierno también. Porque al final estamos hablando que para la siguiente legislatura, en el que espero seguir como alcalde, poder seguir el día a día de esas obras, y que sea una realidad ese gran sueño que es cubrir las vías; ganar ese espacio para tener espacios verdes, modernos, para humanizar el centro urbano".

resto de invitados: rulo nos dio una primicia en directo

A lo largo del programa especial, llamamos al genial artista Rulo, que emocionado nos dio una primicia en directo: Tras agotar en menos de una hora todas las entradas de su concierto en Santander del 17 de enero, ofrecerá otro concierto en el Palacio de los Deportes un día antes, el 16 de enero.

En la segunda parte del programa, conocimos de primera mano la actualidad cultural, deportiva y de juventud del municipio gracias a las concejalas Laura Ara y María Higuera.

También charlamos con el nuevo alcalde de San Roque de Río Miera, José Fernández, por la celebración un año más del Mercado Pasiego 2025, que será este domingo 28.

Y cerramos con el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, que, además de hablar de varios temas de interés, respondió a las palabras de la semana pasada del delegado del Gobierno, Pedro Casares, que le calificó como "el hooligan del gobierno".