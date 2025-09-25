Rulo y la Contrabanda anuncia en COPE un segundo concierto en Santander, únicos en España, para enero de 2026: Así puedes conseguir las entradas

El campurriano Rulo ha vuelto a sorprender a sus seguidores y lo ha hecho en exclusiva en los micrófonos de COPE Cantabria. Si la esta semana anunciaba que cerraría su gira Cercanías y medias distancias con un único concierto el próximo 17 de enero de 2026 en el Palacio de los Deportes de Santander, ahora confirma que habrá una segunda fecha.

La decisión no ha sido casual. En apenas unas horas se agotaron las entradas para ese primer concierto, lo que obligó a buscar una solución para los miles de seguidores que se habían quedado sin localidad. Y la respuesta ha llegado hoy: Rulo y La Contrabanda ofrecerán dos noches históricas en la capital cántabra.

Una gira que termina en casa

El músico de Reinosa confesaba en su última visita a Santander que sentía la necesidad de poner el broche a esta etapa cerca de su gente. “Quiero que sea la mejor noche de mi carrera”, dijo entonces sobre el concierto del 17 de enero. Ahora serán dos noches con el mismo objetivo: despedir una gira que le ha llevado por España, Europa y América, y hacerlo en el lugar donde comenzó todo.

En sus palabras, “era imposible dejar fuera a tantos seguidores de Cantabria que llevan acompañándome toda la vida”. Con este gesto, Rulo demuestra una vez más la conexión especial que mantiene con su público y con la tierra que le vio crecer como artista.

El Palacio de los Deportes, escenario de grandes recuerdos

El escenario elegido, el Palacio de los Deportes de Santander, tiene también un simbolismo especial. Allí actuó por última vez con La Fuga y allí quiere cerrar un ciclo con La Contrabanda. Para la ocasión se prepara un montaje único, con una escenografía renovada y un repertorio que recorrerá sus grandes canciones: desde los himnos de sus primeros discos hasta los temas más recientes que han marcado su última etapa.

El cartel del concierto, presentado con una ilustración de una lata de anchoas y la icónica barandilla de El Sardinero, se ha convertido ya en parte de la campaña promocional. En el recinto incluso se venderán latas de coleccionista con ese diseño, un guiño a la identidad cántabra que Rulo lleva siempre por bandera.

Una carrera marcada por la fidelidad

Con más de 14 discos publicados y conciertos en 15 países, Rulo ha demostrado que sigue siendo uno de los referentes del rock en español. Su capacidad para conectar con distintas generaciones le ha permitido mantener una base de seguidores fieles que le han acompañado desde sus inicios en Reinosa hasta los escenarios internacionales.

En este regreso a casa, el músico insiste en que no busca solo un cierre de gira, sino un reencuentro con su público en el que compartir recuerdos, emociones y canciones que forman parte de la vida de muchos cántabros.

Dos noches para la historia

Las entradas para la segunda fecha saldrán a la venta en las próximas horas a través de la web oficial de Rulo y La Contrabanda. Todo apunta a que volverán a agotarse rápidamente, por lo que los seguidores deberán estar atentos.

Con este anuncio, Santander se prepara para vivir dos noches históricas en enero de 2026. Dos conciertos que serán mucho más que un espectáculo musical: una celebración compartida entre un artista y la tierra que siempre le ha acompañado.

Y, como él mismo reconocía en COPE Cantabria, será el mejor cierre posible: “No hay nada como terminar en casa, rodeado de los tuyos, y con las canciones que nos han hecho caminar juntos todo este tiempo”.