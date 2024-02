Cada semana en Cantabria se producen dos desahucios y medio: provoca enfermedades

La Plataforma de afectados por la hipoteca lleva muchos años solicitandolo, pero el punto de inflexión se produjo el mayo de 2022, cuando se produjo el suicidio de dos señoras que vivian en la calle Burgos. "Estas señoras iban a ser supuestamente desahuciadas, pero estaba paralizado el lanzamiento. Sin embargo esta comunicación no llego a tiempo y por eso la situación acabo de la peor de las maneras", explica a Cope, Iñaki Via miembro de la plataforma.

Por este tipo de situaciones es necesario un protocolo de actuación en todos los ayuntamientos que les sirva como herramienta para saber que hacer en cada momento y para que el ciudadano que se encuentre en una situación así pueda recurrir y sea ayudado. "Nosotros proponemos que exista un concejal al igual que hay de obra o de otro servicio. Que haya un responsable de este protocolo para que no sólo sepa su implementación, si no también para que informe a los ciudadanos de que este protocolo existe", asegura Iñaki. Así el ciudadano podrá ponerse en contacto con la administración, ya sea a través de una consulta telefónica, por whatsapp o por email.

La plataforma tiene claro que los ayuntamientos aceptarán seguro este protocolo porque no les va a quedar más remedio. "Si no lo hacen se les va a caer la cara de vergüenza", explica Iñaki, "los lanzamientos son una lacra que está llevando a la sociedad a tener efectos colaterales como diferentes enfermedades". Para la plataforma, lo que no se entiende en que no se pusiese en marcha porque no supone grandes inversiones económicas.

06/06/2023 Sindicato de inquilinas de Madrid y Stop desahucios sujetan pancartas durante una protesta contra los desahucios de Blackstone, frente a los juzgados de Alcorcón, a 6 de junio de 2023, en Alcorcón, Madrid (España). Más de 40 inquilinos madrileños se enfrentan a Blackstone a partir de hoy, el cual pretende desahuciar a 40 hogares de toda la Comunidad de Madrid. Hoy se celebra en los juzgados de Alcorcón, el primer juicio de los 40 que hay previstos, a pesar de que tanto el ayuntamiento local como su Oficina de Vivienda se han mostrado interesados en mediar una solución con el fondo. La protesta ha sido convocada por el sindicato de inquilinas Madrid, quienes exigen la paralización inmediata de todos los procesos judiciales y una mesa de negociación colectiva para poder firmar nuevos contratos sin subidas abusivas para ninguna.





Fases del protocolo

Estará dividido en cuatro fases.

1) Prevenciónd el desahucio: cuando uno ya detecta su problema de que no puede pagar, que no llega a fin de mes, pero todavía no se ha producido ninguan demanda por impago hipotecario o de alquiler.

2) Cuando la persona ya tiene una denuncia

3) Las fases de protección en el momento del lanzamiento

4) La posterior al lanzamiento

Cada una de ellas estaría acompañada por una serie de medidas que irian desde el asesoramiento en contacto con la abogacía de oficio; Mediación entre el demandante y el demandado para llegar acuerdos; Informar de trámites al afectado; Estudiar todas las opciones que tiene o ayudarles psicológicamente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En los dos últimos años la plataforma ha venido realizando diferentes reuniones con las diferentes formaciones políticas, todos ellos muy receptivos a poner en marcha esta idea. Además a partir del próximo 26 de febrero ya tienen prevista una nueva reunión con el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria.