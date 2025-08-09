Día de renovaciones y una salida en el Valencia

El Valencia sigue moviéndose en el mercado de fichajes y este sábado ha sido un día intenso en el equipo de la ciudad del Turia. En las últimas horas, se ha hablado de la posible llegada de Danjuma a Mestalla, pero el conjunto 'Che', antes de oficializar una nueva incorporación, ha anunciado las renovaciones de Javi Guerra y César Tárrega y también la salida en forma de cesión de Cenk.

El centrocampista, que tenía contrato hasta 2027, ha ampliado su vinculación con el Valencia hasta 2029. Y el central, por su parte, seguirá siendo valencianista hasta 2030.

Javi guerra será 'chE' hasta 2029

Con 22 años e internacional sub-21, Javi Guerra, natural de Gilet (Valencia) se formó en la cantera del Villarreal pero en categoría juvenil fichó por el Valencia y en 2022 se estrenó con el primer equipo en un choque de Copa del Rey ante el Atlético Baleares.

En la campaña 2022-2023, con 19 años, debutó en la Liga de la mano del técnico Rubén Baraja que se había hecho cargo del equipo unas semanas antes para tratar de esquivar el descenso a Segunda. El joven fue una pieza clave para la salvación del equipo, incluido un gol en el tiempo añadido de un encuentro contra el Valladolid que fue un punto de inflexión en la marcha del equipo.

(EPA) EFE Javi Guerra (i), del Valencia, se enfrenta a Diego Rico, del Getafe, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado este sábado en el Estadio de Mestalla en Valencia.

Desde entonces, Guerra ha sido pieza clave en una primera plantilla con la que ya acumula 89 encuentros. La llegada a mitad de la pasada campaña de Carlos Corberán al banquillo reforzó su protagonismo.

El club aseguró en su comunicado que la renovación "consolida" la "identificación" de Guerra "con esta nueva etapa del proyecto" del club.

El pasado verano Javi Guerra estuvo cerca de ser traspasado al Atlético de Madrid y, de hecho, llegó a dejar de participar en algún entrenamiento del equipo ante un inminente acuerdo que finalmente no se dio y que ahora ha pasado a ser una ampliación y mejora de su contrato.

TÁRREGA SEGUIRÁ HASTA 2030

De 23 años, natural de Aldaia (Valencia) y con 193 centímetros de estatura, Tárrega se formó en la Academia de Paterna y debutó en la Liga con el primer equipo el 16 de septiembre de 2023 de la mano del técnico Rubén Baraja en un triunfo por 3-0 ante el Atlético de Madrid en Mestalla.

No obstante, la presencia de otros canteranos como Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski 'taponó' su entrada en el primer equipo y tras pasarse no volver a jugar en la primera vuelta de esa campaña 2023-24, salió cedido en el mercado de invierno al Valladolid, con el que fue pieza clave para el ascenso a Primera.

LaLiga El jugador de Aldaia celebra su gol al Betis.

La pasada campaña, Tárrega no empezó con el rol de titular pero pronto se hizo un hueco en la zaga de Baraja y la llegada al banquillo de Carlos Corberán no alteró ese papel protagonista. En total, fue titular en 33 encuentros ligueros y se convirtió en una referencia defensiva del equipo.

Su rendimiento con el Valencia le abrió la pasada campaña las puertas de la selección sub 21 con la que disputó el Europeo este pasado verano. Este nuevo contrato, que lleva aparejada una importante mejora en sus emolumentos, refuerza la posición de un jugador que podría ser esta campaña uno de los cuatro capitanes del equipo.

CENK POE RUMBO A ALEMANIA

El Valencia ha cedido al central turco Cenk Özkacar al Colonia para que juegue la próxima campaña en el equipo alemán, que se guarda una opción de compra sobre el defensa, según confirmó la entidad de Mestalla este sábado.

Cenk tiene 24 años y llegó al Valencia en 2022 cedido por el Olympique de Lyon. Un año después el club de Mestalla hizo valer una opción de compra de cinco millones para quedarse en propiedad al defensa, que tiene contrato hasta 2028.

En aquella campaña 2023-2024, la segunda en el club, Cenk participó en 23 encuentros con el primer equipo, pero no se consolidó como titular y el pasado verano fue cedido al Valladolid.

En el equipo pucelano, que al término de la campaña descendió a Segunda, apenas disputó once encuentros.