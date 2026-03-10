Toni Cazorla tras regresar de Irak por la crisis de Oriente Medio: "No sabíamos que podía ocurrir en los siguientes días, el club se ha portado de diez"

Cazorla y Engonga se han visto obligados a dejar el Al Kharma ante la incertidumbre tras estallar el conflicto. "En Irak se lo toman con normalidad pero quieren vivir en paz y ver luz, tener un futuro limpio después de lo que han vivido en la guerra. Es un país en reconstrucción, muy potente y con muchas posibilidades".