Toni Cazorla tras regresar de Irak por la crisis de Oriente Medio: "No sabíamos que podía ocurrir en los siguientes días, el club se ha portado de diez"
Cazorla y Engonga se han visto obligados a dejar el Al Kharma ante la incertidumbre tras estallar el conflicto. "En Irak se lo toman con normalidad pero quieren vivir en paz y ver luz, tener un futuro limpio después de lo que han vivido en la guerra. Es un país en reconstrucción, muy potente y con muchas posibilidades".
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
"El mayor negocio de la guerra lo hace el Gobierno que espera ingresar 1.300 millones de euros extras por la subida de los precios. ¿Cómo te quedas?"
Pilar García de la Granja
