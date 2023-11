130 años de la explosión del Cabo Machichaco: "Hablar del tema no es tabú, estamos muy orgullosos"

Este 3 de noviembre se cumplen 130 años de un suceso dramático que cambió Santander para siempre: la explosión del vapor "Cabo Machichaco", que provocó la muerte de 590 personas en 1893, alcanzó un balance de miles de heridos, y provocó graves destrozos en los edificios cercanos a la bahía, tras detonarse el cargamento de dinamita que transportaba mientras estaba atracado en uno de los muelles de la ciudad. Fue la mayor tragedia de carácter civil ocurrida en España en el Siglo XIX.

El alcalde de Santander, en aquel entonces, era Fernando Lavín y Casalis. Falleció tras la deflagración, y Cope Cantabria ha querido recordarle gracias a su bisnieta, Ana Simón Altuna.

Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

Para Ana, hablar de este acontecimiento histórico "para nada es un tema tabú; nosotros lo recordamos con mucho cariño y estamos muy orgullosos de la figura de mi bisabuelo. Siempre le tenemos presente".

"Además, soy profesora y hemos visitado muchas veces la historia del Machichaco, hemos ido al ayuntamiento, y al señalar la estatua les digo a mis alumnos que está dedicada a la memoria de mi bisabuelo y no me creen; me dicen que soy una mentirosa, que no me lo invente (risas). Pasaba lo mismo cuando éramos pequeños y lo contábamos en el colegio. 'Eso es mentira', me decían, y esas cosas cuando eres un niño”.

Con el paso de los años, los recuerdos se agolpan en la memoria de Ana y sus familiares, sobre todo sus primos: "Hemos tenido mucho contacto con la hija del alcalde en esa fecha, que era nuestra abuela. Hemos vivido en esa casa, donde él vivió en Cañadío, y tanto mis hermanos como mis primos hemos crecido con esa historia, todos tenemos recuerdos y la conocemos bien”.

“Es curioso... Su mujer, cuando se incendió el barco, salió corriendo estando embarazada. Con la explosión salió por los aires, pero no tuvo consecuencias para el bebé; de hecho la llamaron “Milagro” y con esa tía abuela tenemos una historia preciosa, que es como para hacer una película muy bonita. Toda la familia sabemos muchas cosas de ese día y de su historia”.

APERTURA DEL MUSEO:

Esta efemérides llega en un día muy especial, el de la inauguración del museo temático sobre este episodio histórico en la Estación Marítima de Santander. Promovido por la Real Asociación Machichaco, tiene como objetivo rendir homenaje a los cientos de fallecidos en la catástrofe, y servir como centro de interpretación y divulgación histórica de unos de los momentos más trágicos de la historia de Santander.

En cuanto a los contenidos, muchos de ellos procedentes de donaciones, el museo reúne una compilación documental e histórica, entre la que se encuentran relatos, historias, fotografías, publicaciones, y maquetas. De hecho, Ana y su familia han aportado objetos personales: “Mi hermana Paloma tiene el bastón de la alcaldía, sus retratos... Tristemente, ella acaba de fallecer hace unos meses; su hijo se ha quedado con esas pertenencias y están hablando para poder cederlo al museo. Yo le mandé la placa de abogado, artículos, fotos...”.