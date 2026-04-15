Un veterinario sentencia sobre el golpe de calor en perros: "Siempre es una negligencia"

El reciente caso de un perro sufriendo un golpe de calor en Barcelona en pleno mes de abril ha encendido todas las alarmas. El veterinario Alejandro Arce, de la clínica Rock and Pets de Miengo, ha intervenido en el programa Mediodía COPE Cantabria para advertir de que los riesgos asociados a las altas temperaturas ya no son exclusivos del verano. "Nadie pensaba que en abril podían pasar estas cosas, pero está cambiando el clima", ha explicado Arce, subrayando la importancia de saber reconocer las señales a tiempo.

Señales de alerta y primeros auxilios: minutos que salvan vidas

Cuando el jadeo de un perro no es suficiente para refrigerarse, su temperatura corporal aumenta sin control hasta llegar a una situación crítica. Los principales síntomas incluyen un jadeo brutal, mareos o incluso desmayos, una urgencia donde, según el experto, "es cuestión de minutos salvarle la vida".

Arce insiste en que la actuación del dueño antes de llegar a la consulta es decisiva. "Ahora decimos otra cosa, tenéis que actuar antes de venir a la consulta", señala. La recomendación es mojar al animal con agua fresca, nunca muy fría, centrándose en zonas de alta vascularización como axilas, ingles, cuello y las almohadillas.

Si consiguiéramos bajarle la temperatura a 39,5 grados, muchos se van a salvar" Alejandro Arce Veterinario

Sin embargo, un error común puede ser fatal: usar hielo o agua excesivamente fría. "Hielo es un error tremendo", advierte el veterinario. Esta acción provoca una constricción de los vasos de la superficie que enfría el exterior del animal pero no el interior, lo que puede derivar en un shock hipotérmico. La combinación de agua del tiempo y un ventilador, si se dispone de él, "ha salvado a muchos perros".

Razas más vulnerables y el factor humano

Aunque cualquier perro puede sufrirlo, algunas razas son más propensas. Según un estudio que ha mencionado Arce, el 37% de los perros con golpes de calor son bulldog francés y bulldog inglés. Estas razas braquicéfalas o chatas presentan dificultades anatómicas para respirar, un problema tan grave que "si el cambio climático continúa, hay gente que se está planteando el dejar de criar estas razas".

Europa Press El golpe de calor en nuestras mascotas ya no son exclusivos del verano

La causa más frecuente de un golpe de calor no es el encierro en un coche, sino el ejercicio físico a horas que no deberían de realizarse, generalmente entre las 10:00 y las 19:00 horas en épocas de calor. La combinación de alta temperatura y humedad es especialmente "terrorífica", ya que impide que el perro pueda evaporar el calor de forma adecuada.

El coche: una trampa mortal incluso con la ventanilla bajada

Dejar a un perro en un vehículo es otro de los grandes riesgos. Según explica Arce, en solo 10 minutos la temperatura del habitáculo puede subir 30 grados, convirtiéndolo en una trampa letal. Además, desmonta un mito muy extendido: "Creer que si baja la ventanilla, como entra aire, eso es un error". Por principios físicos de la radiación térmica, el coche se recalienta igualmente.

En Cantabria la situación también es preocupante. Arce afirma que solo en su clínica atiende "más de 5" casos cada verano, sobre todo en braquicéfalos, pero también en otras razas como el labrador. Por ello, el experto finaliza con un mensaje contundente sobre la prevención, pues no se trata de una enfermedad, sino de una emergencia evitable. "El golpe de calor siempre es una negligencia", concluye.