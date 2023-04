¿Por qué no se zafó la baliza? ¿Qué pasó con los botes salvavidas?

Han pasado tres semanas del hundimiento del pesquero Vilaboa Uno frente a la costa de Cabo Mayor y nada se sabe del marinero desaparecido y muchas son las incógnitas encima de la mesa acerca del naufragio.

En 2011 se constituyó la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos al amparo de la organización Marítima Internacional que elabora un código de prácticas recomendadas. Se llega a una serie de recomendaciones de obligado cumplimiento por administraciones y administrados.

Si estas recomendaciones se hubieran cumplido, asegura Antonio Salgado, miembro del grupo de expertos no gubernamentales del sistema mundial de socorro, el MITMA y la Marina Mercante hubieran abortado un rosario de naufragios.

Recuerda Salgado que hay toda una serie de sanciones que se pueden imponer a administraciones o patrones en caso de incumplimientos y no se hace.

En el caso del Vilaboa Uno todo han sido incumplimientos. No se sabe por qué no se zafó la radiobaliza al comenzar a hundirse el barco, por qué no se abrieron los botes salvavidas o por qué no funcionó la radiobaliza personal del marinero desaparecido. Preguntas de momento sin respuesta que se hace Antonio Salgado.

En el hundimiento del Vilaboa Uno otra de las dudas es la de los tiempos de respuesta y el ‘cipostio tremendo’ que ha montado el SASEMAR con las horas de los avisos. Lo primero que hay que aclarar, dice Salgado, es que en la mar no se dan avisos. “Se activan alertas de socorro que la radio costera, los centros de salvamento y todos los buques reciben en tiempo real” asegura

SASEMAR registró el primer aviso a las 04:10 y a las 04:21 se hundió el pesquero. Cuando un barco se hunde, se zafa la radiobaliza de forma automática a los 3 o 4 metros y el Centro Aeroespacial de Maspalomas recibe un aviso y se activa un tráfico de socorro., cosa que aquí no ha ocurrido. Dos horas antes de este ‘aviso’, el Vilaboa Uno contactó con otros dos pesqueros a los que comunicó de forma privada que tenía problemas. Dos pesqueros que se acercaron a la zona del siniestro pero que no se sabe que hicieron antes del hundimiento. “La Marina mercante sabe que los pesqueros en muchas ocasiones no observan las frecuencias de emergencia porque apagan los equipos”.

En el naufragio del Vilaboa Uno fallecieron tres pescadores, el cuerpo de uno de ellos aún no ha aparecido, y varios de los rescatados sufrieron hipotermia severa. Y esta es otra cuestión que siembra dudas en Antonio Salgado. ¿Cuánto tiempo estuvieron de verdad los marineros en el agua para tener hipotermia severa?,¿cuánto tardó en llegar la lancha de prácticos estando el pesquero a unas cinco millas de Cabo Peñas?