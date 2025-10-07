La Junta de Andalucía inicia la vacunación frente a la gripe y la covid en residencias de mayores

Los mayores y los profesionales sanitarios y sociosanitarios que los atiende reciben las primeras dosis de una campaña que busca reducir complicaciones y hospitalizaciones por gripe y covid

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha iniciado este 6 de octubre la campaña de vacunación contra la gripe y la covid 2025-2026, comenzando por las personas internas en centros residenciales de mayores y de discapacidad, así como por los profesionales sanitarios y sociosanitarios que trabajan en dichos centros. Esta primera fase incluye también la vacunación del personal sanitario de todos los centros públicos y privados, además de los estudiantes en prácticas, con el fin de reforzar la protección frente a los virus respiratorios antes de los meses de mayor incidencia.

La campaña, coordinada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), hace un llamamiento especial a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se vacunen, contribuyendo así a elevar los niveles de inmunización y evitar complicaciones graves. Desde la Consejería recuerdan que, en la última temporada, más de 350 andaluces fallecieron a causa de la gripe, y que durante los picos de circulación de virus respiratorios —VRS, gripe y covid— se llegaron a registrar entre 900 y 1.000 hospitalizaciones semanales. En palabras de los responsables de Salud, la vacunación sigue siendo “una herramienta muy eficaz para prevenir enfermedades infecciosas”, junto con la higiene de manos y el uso responsable de mascarillas.

En paralelo, la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), iniciada el pasado 22 de septiembre, ha alcanzado ya a 16.854 lactantes menores de seis meses, inmunizados con nirsevimab. Por provincias, las cifras se reparten entre 1.502 en Almería, 2.170 en Cádiz, 1.751 en Córdoba, 1.790 en Granada, 920 en Huelva, 1.341 en Jaén, 3.221 en Málaga y 4.159 en Sevilla. A ellos se suman 178 niños de alto riesgo menores de dos años que también han recibido este medicamento preventivo.

La vacunación frente a la gripe infantil, iniciada el 30 de septiembre en el grupo de edad de 6 a 59 meses, ha alcanzado ya a 26.246 niños andaluces, distribuidos en 2.222 en Almería, 2.761 en Cádiz, 4.281 en Córdoba, 3.595 en Granada, 1.775 en Huelva, 2.256 en Jaén, 1.786 en Málaga y 7.570 en Sevilla. Desde que comenzó la vacunación en los centros educativos, 19.967 escolares de 3 y 4 años han recibido la vacuna en sus propios colegios, reforzando la estrategia de prevención desde edades tempranas.

El calendario de vacunación continuará el 14 de octubre con las personas de 80 años o más, así como las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales. Posteriormente, el 20 de octubre se incorporarán las personas de 70 años o más, junto a los niños mayores de 5 años y adultos con patologías crónicas. Una semana después, el 27 de octubre, se sumarán las personas de 60 años o más, las profesiones esenciales —como fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y protección civil—, los profesionales con exposición directa a animales y el personal de instituciones penitenciarias.

Además, a partir del 12 de noviembre, se celebrarán jornadas de vacunación sin cita todos los miércoles, una medida que busca facilitar el acceso y aumentar la cobertura en los grupos diana mientras dure la campaña.

Para el desarrollo de esta iniciativa, la Junta de Andalucía ha destinado una inversión de 23,67 millones de euros, con el objetivo de vacunar a más de 1,7 millones de andaluces frente a la gripe. Las personas incluidas en los grupos prioritarios pueden solicitar cita a través de la aplicación Salud Responde, la plataforma ClicSalud+, por vía telefónica o directamente en su centro de salud.

Con esta campaña, Andalucía refuerza su compromiso con la prevención y la salud pública, apostando por la vacunación como la mejor herramienta para proteger a la población frente a la gripe, la covid y otros virus respiratorios que cada año suponen un reto para el sistema sanitario.