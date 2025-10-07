ECONOMÍA Y FINANZAS CON ANTONIO CARPIO Y RENTA 4 BANCO | 06 OCT 2024 |

En el espacio de hoy vamos a hablar acerca de una cuestión que en lo que va de año, esta afectando a muchos inversores, pero que no todos están advirtiendo: la depreciación del dólar, en nuestro caso frente al Euro