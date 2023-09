Pascual: "No hay médicos y no los va a haber. Nos tenemos que reorganizar con los que hay"

La sanidad parece haberse convertido en el primer caballo de batalla entre la oposición y el nuevo gobierno del PP. A penas han pasado 60 días desde el inicio de la legislatura y todos culpan al nuevo consejero de salud, Cesar Pascual, de ser el responsable de la falta de médicos en numerosas localidades de la región.

En este sentido el PRC, en el gobierno durante las dos últimas legislaturas, pedirá explicaciones al nuevo consejero del porqué de la falta de médicos en localidades como Argoños, Escalante, Puente Viesgo, La Cavada, Resines o Penagos.

En este último municipio, su alcalde lleva varias semanas protestando ante la puerta de la consejería para denunciar el cierre del consultorio médico. “No es cierto que no le recibo. Es el único alcalde que no me ha pedido una cita. En el momento que pida una reunión formal con el consejero, la mantendremos. De momento lo único que ha hecho es enviar una carta y protestar en la calle” afirma Cesar Pascual, consejero de salud, en Mediodía COPE Cantabria.

Desde la consejería se respondió al alcalde de Penagos que una baja médica no es previsible y que encontrar un sustituto en verano no iba a ser fácil. En octubre puede llegar la solución.

Para Pascual es sorprendente que desde la oposición se le acuse de no hacer nada cuando lo que está haciendo el gobierno en estos primeros días es seguir la programación que dejo en esta materia Miguel Ángel Revilla. “Ya había una falta de planificación y programación absoluta como estamos viendo” afirma el titular de salud.

Pascual afirma con rotundidad que pretender encontrar médicos disponibles en julio o agosto es absolutamente imposible. “Los 40 o 50 médicos que se han necesitado este verano, luego no son necesarios a lo largo del año. En este momento no hay ninguna plaza vacante, lo difícil es hacer contratos para bajas de larga duración, o tener que hacer contratos para reducciones de jornada que normalmente se pueden cubrir en periodo invernal”.

Para intentar conseguir que la falta de médicos no se repita el verano que viene, la consejería está planificando ya el periodo estival de 2024, teniendo en cuenta además “que el año que viene hay un agravante: en 2024 no saldrá ninguna promoción de médicos MIR antes del verano” recuerda Cesar Pascual.

A medio, largo plazo el consejero asegura que la única solución para que esto no suceda es hacer una “reorganización del sistema porque el déficit de médicos va a ir en aumento”. En España se estima que faltan entre 4.000 y 4.500 médicos. Para 2030 faltarán entre nueve y 10.000 facultativos.

Con esta realidad en el horizonte más inmediato, la consejería va a sacar nuevas modalidades de contrato para el año que viene, va a poner en marcha nuevos incentivos para atraer o retener a los profesionales que ya están aquí.

Pascual asegura también en Mediodía COPE que no con el nombre de “médico de continuidad”, porque lo impiden los acuerdos alcanzados con el Sindicato Médico para poner fin a la huelga del año pasado, pero sí bajo otra modalidad se recuperará esa tarea con algún contrato de contingencias, solo para el verano, que se negociará con los sindicatos. Sindicatos, asegura el consejero, con los que hay una relación fluida.