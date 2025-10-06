Carmen Thyssen: "Estoy muy ilusionada con la continuidad del museo en Málaga"

El pasado mes de noviembre entregamos los premios de COPE Málaga y el premio Diamante fue para la baronesa Carmen Thyssen y que no pudo porque tenía una cita muy especial con la Casa Real, pero prometió en un mensaje que vendría a Málaga y nada más que lo hiciera estaría con nosotros para recoger el premio y lo ha cumplido.

museo carmen thyssen málaga

El año que viene se cumplen en 15 años de su inauguración y el Museo Carmen Thyssen que se inauguró por 2011 ha tenido un gran impacto en toda la ciudad de en estos años. "También impacto internacional, es un museo vivo, un museo que está al momento, siempre está actual, siempre lo ha sido y un edificio maravilloso además que gracias a este museo se ha podido conservar un edificio clásico muy bueno que se ha conservado gracias al alcalde hemos luchado juntos y desde luego el premio ha sido que la gente venga y eso se demuestra con una nueva exposición"

El año que viene está previsto que se ponga en valor un nuevo espacio arqueológico. "Va muy bien, seguramente lo vamos a inaugurar, en enero, es una ilusión porque es muy importante y esto pertenece a la ciudad de Málaga"

El año que viene se prevé una celebración por todo lo alto con motivo del 15 aniversario del museo, pero todavía no está decidido lo que se va a hacer.

Momento de la entrevista con la baronesa

convenio de colaboración

El año que viene finaliza el convenio entre el ayuntamiento y el museo y parece que el acuerdo se va a renovar. "Tanto el alcalde como yo estamos muy ilusionados en seguir"

nuevas sucursales

Se ha hecho pública la noticia del futuro Museo Carmen Thyssen en Barcelona para 2027 y eso podría beneficiar a Málaga. "Siempre he coleccionado pensando en el valor de los grandes pintores del mundo, de españoles, de todas partes del mundo, tal como está también en la colección en Madrid. Siempre he creído en los pintores y cuando eres coleccionista llegas a comprender un poquito el arte".