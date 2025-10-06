La fiebre por los viajes del Imserso: se abre el periodo de solicitudes

El motivo por el que elige su destino favorito viajando con el Imserso: "No vemos más opciones"

Los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de la temporada 2025-2026, que ofrecen más de 879.000 plazas para mayores de 55 años, comienzan a comercializarse en algunas comunidades, y el miércoles 8 de octubre en el resto.

Concretamente, la comercialización de los viajes empieza este lunes en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco; y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades, entre ellas Aragón.

Una vez que el Instituto ya envió en septiembre 2,8 millones de cartas de acreditación a los pensionistas para que pudieran reservar sus viajes para esta próxima temporada, entre el lunes y miércoles de esta próxima semana se activa la venta en las agencias de viajes.

Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 son para destinos de costa peninsular, 228.142 se destinan a las costas insulares y 210.787 más al turismo de escapada.

El Imserso reserva 7.447 plazas a 50 euros para los pensionistas con rentas más bajas, aquellos que reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad.

Entre las novedades figura también la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados hoteles en los desplazamientos a la costa peninsular y a las islas, donde se reservará hasta un 2 % de las plazas para ello.

Además, se aplicará un suplemento de 100 euros a quienes viajen en temporada alta (octubre, mayo y junio en península e Islas Baleares; diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o realicen una segunda reserva durante la campaña.

Las tarifas oscilan entre 132,91 euros por una estancia de cuatro días en capitales de provincia y 564,72 euros por viajes de diez días a Canarias con transporte incluido.

La gestión de los viajes se adjudicó a tres operadores: Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, resultó ganadora de los lotes 1 y 3, correspondientes al turismo de costa peninsular y escapadas nacionales y europeas, respectivamente.

El consorcio W2M-Mundiplan, que incluye a IAG7, gestiona el lote 2, correspondiente a los destinos insulares (Canarias y Baleares).

teruel y sus enclaves fantásticos

Aragón se prepara para recibir a miles de mayores que este año podrán elegir entre balnearios, escapadas culturales y circuitos de naturaleza dentro de la comunidad.

En el caso de Aragón, el programa incluye seis hoteles dentro del lote de turismo de escapadas, repartidos entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Estos establecimientos servirán como base para rutas cortas y circuitos de interior que permitirán conocer el patrimonio, la cultura y la naturaleza de la región. Entre los destinos destacados se encuentran Zaragoza, Huesca, Teruel y Albarracín, que figuran como puntos clave en la programación.

La modalidad de escapadas cortas (viajes de 4 días y 3 noches) arranca con precios desde poco más de 130 euros, lo que convierte a las capitales aragonesas en opciones muy asequibles dentro del catálogo nacional del Imserso. Además, Aragón ofrece una de las ofertas más completas en termalismo social, con balnearios de referencia como Alhama de Aragón, Jaraba, Paracuellos de Jiloca, Panticosa, Vilas del Turbón, Ariño, Manzanera o Segura de los Baños.

El plazo para solicitar estancias termales estará abierto hasta el 31 de octubre de 2025 en el programa nacional, mientras que la Diputación de Teruel mantiene además un plan propio para empadronados en la provincia que incluye varios balnearios turolenses.