Paco Liaño: "Mi mayor frustración como profesional fue el no haber podido triunfar en mi Racing"

Francisco "Paco" Liaño (Muriedas, 55 años) es actualmente uno de los colaboradores habituales de "Tiempo de Juego" de la Cadena Cope a nivel nacional. Siempre ligado a la actualidad del Deportivo de la Coruña, club con el que logró posicionarse como uno de los mejores porteros de España, nunca olvida sus raíces y el cariño con el que le recuerda la afición del Racing. En una charla con Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" este viernes 24 de abril, Paco ha recordado su etapa como profesional, pero analiza en profundidad el debate abierto sobre la idoneidad o no de realizar test a los futbolistas para saber si están contagiados por el COVID-19, cuando hay otros trabajadores que pelean cara a cara con el virus.

Puedes escuchar la entrevista completa pinchando debajo de la fotografía .

. Este jueves, Iván Crespo dejó ya entrever lo que luego iba a ser noticia nacional con la que abrió "El Partidazo de Juanma Castaño... el comunicado de tres puntos donde los jugadores del Racing creen que no es prioritario someterse a test médicos cuando hay trabajadores que lo necesitan más. Eso sí, no se negarían a realizarlos para no perjudicar al club. ¿Cómo lo ves? ¿Hacen bien, mal...?

A mí me parece una postura éticamente absolutamente defendible. En una situación tan desconocida y tan grave... Lo que han hecho los jugadores del Racing es ganar un tanto ético, por así decirlo. Pero si ellos renuncian a estos test, tengo dudas de que automaticamente esos test vayan a las personas que están más en contacto con la epidemia, sanitarios, fuerzas del orden, cajeros... Todos a los que hemos catalogado desde fuera como héroes, que lo son. A ver, el fútbol es una empresa privada, por lo menos el profesional. Y lo que hay que decir de esta situación es que hay que valorar la gestión de la Liga, que ha conseguido estos test, y probablemente tengamos que criticar al que tuviera la obligación de conseguirlo para el personal sanitario y no lo ha conseguido.

. Pero el gobierno podría requisar, incluso a las empresas privadas, los test que hagan falta para distribuirlo como considere oportuno entre los trabajadores que están peleando contra el virus en primera línea...

Sí, pero sabemos que esta semana se ha reunido el Consejo Superior de Deportes con la Liga y Federación, y uno de los acuerdos alcanzados es que el fútbol, a través de subvenciones, va a cubrir las carencias en el resto de los deportes. Es decir, yo haré mis test, mis cosas, te daré a cambio un dinero, y tú te estás ahí calladito y no haces más... Al final no deja de ser todo un tema de intereses, o al menos yo así lo interpreto.

. Algunos apuntan que el Racing sale a la palestra porque como va el último de Segunda, y que su interés marca ese comunicado porque quieren que no se juegue y quedarse en Segunda. ¿Qué no podrá decir el Depor, que de momento está en descenso por el gol average, empatado a puntos con dos clubes que se salvan?

Bueno, los jugadores no han dicho que se niegan a jugar, lo contrario que Fali. Él sí dijo que se negaba de todas todas si no le garantizaban la seguridad. Los del Racing, de momento, han dicho que no ven bien el someterse a test. No se puede mezlar, aunque es fácil interpretar que es una medida cobarde y que la única opción de salvarse es si no se juega y se da por anulada la competición. No sé, tenemos todos tantas dudas de cómo va a evolucionar esto, que hablar es dejar cosas en el aire que no tienen ninguna base.

. Bueno, al margen de la actualidad, hablamos también de tu etapa como jugador. Comenzaste en el Velarde antes de fichar en 1983 por el Racing, club en el que militaste seis temporadas. Aunque nunca tuviste la oportunidad de consolidarte bajo palos porque Alba era indiscutible. ¿Cómo viviste esa etapa, hasta la retirada de Pedro?

Un poco como aquella eterna promesa que apuntaba pero que no acababa de tener oportunidades. Tuve la oportunidad de debutar muy joven en Primera División con aquel Racing de Maguregui, jugar 8-10 partidos, no recuerdo muy bien cuántos. Lo que pasa es que yo soy de esos enfermos del fútbol donde lo que realmente me gustaba era entrenar, entrenar, entrenar..., y luego jugar era el premio que nunca llegaba. Lo que tengo claro es que mi mayor frustración después de dejar la carrera como profesional, es no haber podido triunfar en mi Racing, en mi equipo de nacimiento.

. Con la retirada de Alba, todo hacía indicar que por fin te iba a llegar el protagonismo, pero un recién ascendido del Rayo Cantabria, José Ceballos, te iba a adelantar por la derecha y se iba a convertir desde esa primera campaña 89-90 en el guardameta titular de Racing. ¿Te dolió? ¿Creías que era injusto? ¿Cómo viviste tu último año en el Racing?

Pues lo viví con una gran frustración. Fue el año creo recordar en que el Racing a final de temporada bajó a Segunda B. Empezó de la mano de Ufarte, que fue el que me quitó de la portería en aquel mítico partido de Eibar, después de haber perdido los dos partidos oficiales que se habían disputado contra el recién ascendido Bilbao Athletic y Sestao en la Copa del Rey, y al siguiente en Eibar, sorprendentemente para mí y para el propio José Ceballos que lo reconoció luego, le dieron la titularidad; empezó a hacerlo bien y no hubo quien le quitara del puesto. Fíjate luego la historia que completó... Se me abrió la puerta de salida y al finalizar aquella temporada me fui al Sestao.

. Precisamente tu paso por el Sestao hizo que te ganaras un nombre propio en el fútbol; logras tu primer Zamora y tu fichaje por el Deportivo de la Coruña, donde consigues dos Zamoras más, una Copa de Rey, y una Supercopa... Rozaste la Liga siendo segundo en dos ocasiones, y quizá el lunar fuera esa llamada de la Selección Española que nunca llegó. Te tocó la etapa de Clemente y su fe ilimitada por Zubizarreta, con Cañizares como suplente... También debió ser frustrante, ¿no?

Sí. Me hice ilusión de haber podido acudir al Mundial de Estados Unidos 94. Fue el año que coincidió con aquella liga perdida en el último minuto por el penalti de Djukic, el del Zamora récord compartido con Oblak (mejor promedio de goles encajados, 18 en 38 partidos). Creo que completé una magnífica temporada, lo mismo que el equipo. Sí que me hice ilusiones, pero nunca llegué a estar convocado ni nada que se le pareciera. Pero bueno, son cosas del fútbol que ya a día de hoy no tienen solución.

. Y para terminar volviendo a 2020, ¿cómo vives el confinamiento, tienes jardín al menos?

Sí, soy un privilegiado. Todo lo que gané en el fútbol, por así decirlo, me sirvió para tener la casa en la que hoy vivo en Soto de la Marina, en las afueras en una zona muy tranquila; con un generoso jardín donde me puedo permitir el lujo de hacer el poco deporte que mi situación me permite (risas...) Y sobre todo donde mi mujer y mis hijos pueden aprovechar tantos ratos libres... También estoy muy pendiente, sobre todo a través de la radio, para saber lo que está pasando en el día a día, y de ver si de una vez por todas la situación se va normalizando.