La Burla vuelve a enchufar los amplis: 40 años de historia y 25 de silencio

La mítica banda de rock cántabra La Burla celebra en Santander su 40º aniversario. Tras 25 años separados, el grupo se reúne este viernes, 10 abril a las 21.30h, en Escenario Santander para un concierto que promete revivir el espíritu de los 80 y tras agotar dos fechas previas en Torrelavega. José Félix Ezquerra 'Felón', miembro de la banda, ha explicado en el programa 'Mediodía COPE Cantabria' cómo surgió este regreso: "Amigos hemos seguido siendo siempre".

El germen de un regreso inesperado

El reencuentro no fue planeado. "Hace un par de años, por mi cumpleaños, les junté en mi local de ensayo para tocar unos temas", ha confesado Felón. Aquel encuentro informal fue el "embrión" del regreso. "Nos gustó, nos lo pasamos muy bien y vimos que estábamos muy en forma, porque todos hemos seguido tocando", añade.

El paso definitivo llegó cuando Gerardo, "el máximo compositor y el que se negaba siempre a volver", dio su visto bueno. La primera prueba de fuego fue un concierto en Torrelavega que desbordó todas las expectativas. "Las peticiones de entrada hicieron imposible llegarlas a sacar a la venta", explica el músico, todavía sorprendido por la acogida que también están teniendo también en Santander, donde ya se ha vendido "prácticamente todo".

Los 80: más auténtico, pero más difícil

El regreso de La Burla es también un viaje a una época irrepetible. "Aquello fue muy especial, era mucha libertad, todo nuevo y había mucha energía", rememora Felón sobre la escena de los años 80. El músico reflexiona sobre cómo las regulaciones posteriores, aunque necesarias, cambiaron el panorama: "Hubo una época donde se empezó a prohibir todo de repente, ahora parece que empiezan a abrir un poco".

Entre sus recuerdos más especiales, destaca un concierto en las fiestas de Bilbao: "Tocar en la calle y ver que estaba lleno, sin ser teloneros de nadie, te hacía pensar: 'Joder, aquí hay algo'". También rememora una actuación surrealista en Suances, donde el público bailaba con palas y picos de obra "como si fueran guitarras".

Una apisonadora de rock en directo

Cartel concierto La Burla en Santander

A pesar del tiempo, la química musical no se ha perdido. "No hemos dejado de tocar, aunque cada uno en su estilo", afirma su guitarrista, mencionando que mientras él siguió con el rock, Gerardo exploró el swing y el jazz. Esta continuidad ha facilitado el reencuentro: "En cuatro ensayos hicimos unas pocas canciones y sonaron perfectas".

El sonido mejor, pero la energía, la misma" Felón Gutarra y voz de La Burla

Quienes asistan al concierto de Santander se encontrarán a La Burla en estado puro. "Las letras muy directas y la energía sin filtro siguen igual", asegura. Aunque no están componiendo material nuevo por el momento, el objetivo es revivir sus grandes éxitos con la misma potencia de siempre: "Es igual, no vamos a defraudar".

La banda promete una apisonadora de rock en toda regla. Según Felón, el público se encontrará con "un sonido mejor, pero la energía, la misma". Una oportunidad única para que varias generaciones, desde los que los vieron en los 80 hasta sus hijos, revivan la historia del rock cántabro el viernes. Apertura de puertas a las 20.30h y entradas a la venta en escenariosantander.com