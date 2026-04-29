Andamios, cambios de fachada y focos: ¿Qué está pasando en el centro de Santander?

Te encuentras paseando por el centro de Santander, vas a pasar por la Plaza Porticada y ves que se encuentra cortada. Todo parece estar normal, pero a lo lejos vislumbras cámaras, algunos focos y las fachadas de los edificios no te resultan familiares. Resulta que no es la ciudad que conoces, sino el set de rodaje de una serie que tiene lugar en la capital cántabra.

Cantabria se ha convertido estos días en un escenario de cine. En la última semana, varias localizaciones de la región están siendo filmadas para una nueva serie de Netflix: 'La Acusación'.

Se trata de un thriller que se está grabando entre Madrid y Cantabria y que está protagonizado por actores como Emma Suárez, Yon González, Maggie Civantos o Luis Bermejo.

Calles con un lavado de cara

La céntrica calle San José, junto al IES Santa Clara, ha sido el último escenario en transformarse, con un gran despliegue de medios técnicos. Un foco de gran altura cubierto por un paraguas para protegerlo de la lluvia y varias carpas para el equipo y los actores han modificado por completo la imagen habitual de la zona.

Algunas fachadas de la calle han sufrido cambios estéticos para adaptarse a la serie

Incluso un bazar local ha cambiado su fachada y ahora actúa como una cafetería con el cartel 'Books and Coffee', mientras que en el escaparate de enfrente se puede leer “Sellés”, el apellido de la familia protagonista, y se logra apreciar un set preparado para grabar algunas escenas. Todo bien caracterizado para la que será la calle donde viven los protagonistas en la serie.

Sorpresa y curiosidad entre los vecinos

El despliegue ha captado la atención de numerosos vecinos curiosos que se han acercado a observar el montaje. Para muchos, es una estampa insólita en la ciudad. "Santander es una ciudad pequeña y no estás acostumbrada a ver que haya un rodaje", comentaba una viandante, quien aseguraba que era la "primera vez" que veía algo así en la capital cántabra.

Otro vecino, que se paró a hacer una foto, explicó la conexión emocional con el lugar: "Yo he nacido en el edificio de esta esquina, en el sexto piso". Aunque no le sorprendía el montaje, sí admitía que era la primera vez que lo presenciaba en directo. "Pues no, así en directo nunca, y me está gustando", afirmó, maravillado por la rápida transformación de los espacios para la ficción.

Este escaparate ha sufrido cambios para ser el set de rodaje de algunas escenas de interior

Otros testimonios recogidos en la zona reflejan el interés que suscita la producción. Una mujer, que lleva desde el lunes observando el rodaje, lamentaba no haber visto aún a los actores principales, Emma Suárez y Yon González. Otra curiosa destacaba la ironía del clima: "No sé si hoy necesitaban lluvia, pero la están teniendo", en referencia al rodaje de la semana pasada en la Plaza Porticada, donde se usó lluvia artificial, a diferencia de la jornada actual, marcada por el agua. "Es impresionante todo el trabajo que lleva", añadió.

Cantabria, un plató natural para la serie

A pesar del hermetismo que rodea la producción, se sabe que Santander es uno de los escenarios principales. Además de la calle San José, el equipo ya ha grabado en la Plaza Porticada y en el Palacio de la Magdalena. Y esta misma semana, el rodaje se trasladará al colegio La Salle.

El rodaje tiene lugar entre las calles San José y Santa Clara, frente al Instituto Público

La presencia de la serie no se limitará a la capital. Más adelante, el equipo de 'La Acusación' se desplazará a los Llanos de Penagos, confirmando que Cantabria será una parte fundamental de la ambientación de esta nueva producción de Netflix, cuyos paisajes podrán ser reconocidos por los espectadores cuando se estrene en la pequeña pantalla.