Muere una persona en un accidente de tráfico en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros
El siniestro ha tenido lugar este miércoles en la autovía y en él se han visto implicados dos vehículos
Almendralejo - Publicado el
1 min lectura
Una persona ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles en la autovía A-66, a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz). En el siniestro se han visto implicados dos vehículos, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura.
El suceso ha tenido lugar sobre las 13:35 horas en el punto kilométrico 666 de la A-66 sentido norte, y ha sido necesaria la intervención de los bomberos al haber personas atrapadas.
Por el momento, se desconoce la edad y el sexo de la persona fallecida, y no ha trascendido si hay más heridos como consecuencia de la colisión.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), personal sanitario del Centro de Salud de Villafranca de los Barros, una patrulla de la Guardia Civil, bomberos del CPEI de Villafranca de los Barros y Almendralejo y personal de emergencias en carretera de la A-66.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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