El nuevo MUPAC de Santander revela sus secretos: Un gigante que transformará la cultura en Cantabria

En la calle Casimiro Sainz de Santander, un edificio en construcción redefine el paisaje de Puertochico. Se trata del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), un ambicioso proyecto de más de 50 millones de euros diseñado por el prestigioso arquitecto Renzo Piano. Las obras avanzan a buen ritmo, transformando la estructura en lo que está llamado a ser uno de los grandes referentes culturales de la región.

Un gigante por dentro

Aunque su volumen exterior ya es imponente, la verdadera dimensión del MUPAC se descubre en su interior. Las futuras salas de exposición sorprenden con alturas que alcanzan los seis o siete metros, un diseño pensado para ofrecer una experiencia inmersiva al visitante, mucho más allá de la simple exposición de piezas. Este espacio monumental busca construir una nueva forma de vivir y entender la cultura.

Dentro de la estructura, que todavía convive con andamios y maquinaria, ya se definen elementos clave de su identidad. Destaca una gran escalera principal de hormigón, que recibirá a los visitantes, y grandes vigas de madera que aportan un marcado contraste visual, demostrando un diseño cuidado al detalle.

COPE Imagen de la entrada del MUPAC

Dos edificios en uno

El MUPAC ha sido concebido con una doble función. El complejo, de aproximadamente 11.000 metros cuadrados en total, se divide en dos partes. Por un lado, la zona expositiva y, por otro, un edificio administrativo de siete plantas y unos 7.000 metros cuadrados destinados a trabajo interno e investigación.

La parte museística contará con un gran vestíbulo que dará paso a cuatro salas fijas, donde se albergarán los contenidos del actual museo, y una quinta sala en la tercera planta para exposiciones temporales. Así lo detalla Ernesto Rodríguez, ingeniero de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte: "El edificio tiene dos partes, un edificio administrativo con siete plantas de oficinas… y por otro lado tiene el museo, con un hall de distribución que da acceso a cuatro salas fijas… y una quinta sala en la planta tercera, que es la de temporales".

Un espacio abierto a la ciudad

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su relación con el entorno urbano. La planta de entrada está diseñada como un espacio público y accesible, rompiendo con el concepto tradicional de museo. Esta zona funcionará como una galería abierta a todos los ciudadanos, con cafetería y tienda, independientemente de si acceden o no a las exposiciones.

Este planteamiento busca integrar el MUPAC en la vida diaria de los santanderinos. Según explica el ingeniero del proyecto, "el edificio… va a dar a la ciudad un espacio público que va a ser la entrada al museo… con cafetería, tiendas… configurada como una galería abierta al ciudadano". La idea es que el MUPAC se convierta en un punto de encuentro y actividad constante.

últimos meses de obra

Actualmente, la obra se encuentra en una fase clave en la que el edificio empieza a cerrarse, con los trabajos centrados en la fachada ventilada y los cerramientos exteriores. "Ahora estamos con tema de fachada ventilada, tema de ladrillo… ya poco a poco se va viendo el avance", comenta Ernesto Rodríguez, quien reconoce que "el día a día se está haciendo duro, pero en cambio vemos el avance que se está produciendo en la obra día a día".

Gobierno de Cantabria Proyecto del MUPAC

Sin embargo, esta fase visible llega después de la parte más compleja del proyecto, que no se ve: la excavación. Fue un proceso técnicamente exigente debido a la geología del terreno. "La excavación se nos hizo un trabajo muy largo, pesado, duro… encontramos una roca de extrema dureza", recuerda el ingeniero. Tras descartar opciones como las microvoladuras, se completó con métodos tradicionales. "El día que acabamos… fue para nosotros un gran alivio. Y de ahí para arriba… en principio ha ido todo bien", concluye.

El nuevo MUPAC nace con el objetivo de superar las limitaciones de su sede actual en el Mercado del Este, cuyo espacio se ha quedado pequeño para exhibir la riqueza del patrimonio prehistórico de Cantabria. El nuevo edificio no solo ampliará la capacidad expositiva, sino que cambiará la forma de contar la historia. Con una previsión de apertura para finales de 2026, el museo ya empieza a mostrar su forma definitiva, consolidándose como un proyecto que marcará el futuro cultural de Santander.