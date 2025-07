¿Por qué el Racing se enfrenta al Athletic en el II Trofeo Nando Yosu, y por qué el partido no se disputará en El Sardinero? "Hay varios motivos..."

Racing y Athletic Club se medirán en La Maruca de Muriedas el miércoles 30 julio, a las 19:00 horas, en la que será la 2ª edición del "Trofeo Nando Yosu", una cita que nació con el propósito de recordar y homenajear, sobre el césped y cada periodo estival, la figura del emblemático y carismático Fernando Trío Zabala, quien fuera jugador y entrenador del club cántabro.

El Alavés se llevó en 2024 la primera edición del trofeo, tras una emocionante tanda de penaltis. Para esta segunda cita, que organiza el Velarde Club de Fútbol junto al Ayuntamiento de Camargo, los verdiblancos se medirán al Athletic, equipo que milita en Primera División, y que la próxima campaña 25-26 disputará la Champions League.

Real Racing Club El Alavés se llevó el I Trofeo Nando Yosu, en 2024 en El Sardinero

clubes en los que nando yosu jugara o entrenara

Hay varias razones que explican por qué el Athletic será el rival en esta edición del trofeo, y no otro club. Fuentes del Racing apuntan a COPE que "hay varios motivos, pero el principal es que la intención con la que surgió este homenaje a Nando era la de que el Racing se enfrentara a clubes en donde Nando jugara o entrenara".

De hecho, Yosu jugó en el Athletic durante las campañas 1964/65 y 1965/66. Desde la entidad cántabra se tiene la firme intención de seguir invitando, cada pretemporada, a clubes en los que el mítico Nando haya militado, tanto como jugador como al frente de su banquillo.

Por tanto, no sería de extrañar que tras Alavés y Athletic, el Racing dispute otras ediciones del trofeo ante equipos como Valencia, Oviedo, Granada, Pontevedra, e incluso la Gimnástica.

Real Racing Club Imagen del primer trofeo en homenaje a Nando Yosu, que se llevó el Alavés en 2024

¿y por qué este año no se juega en el sardinero?

Si el año pasado el partido inaugural de este trofeo se disputó en El Sardinero, en esta ocasión el choque se desplazará al campo de La Maruca en Muriedas. ¿Por qué? Desde el Racing señalan a COPE que "la empresa que se encarga del cuidado del campo, 'Calfensa', no nos permite disputar el partido en esa fecha en El Sardinero, porque está en el proceso de mantenimiento del césped de los Campos de Sport. La intención es que esté disponible para el amistoso contra el Cagliari del 9 de agosto por la tarde; por esa razón no se ha anunciado dónde se jugará el partido de ese mismo día por la mañana. Podría ser en La Albericia, en Muriedas, Astilllero... Aún no está decidido".

venta de entradas

Las entradas para el partido tendrán un precio de 20 euros para el público en general; este precio se reduce a 5 euros para menores de 14 años.

Además, el Racing, a través de su taquilla en El Sardinero, dispensará 1.250 localidades (para adulto y junior) a precio de 10 euros, y otras 250 a 5 euros para los carnets infantiles.

Todas ellas solo estarán disponibles para abonados de la temporada 2025/26.