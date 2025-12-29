El Racing abre su entrenamiento en El Sardinero para que los peques de Cantabria disfruten de sus ídolos en Navidad

El Racing ha anunciado que abrirá las puertas de su próximo entrenamiento en El Sardinero, coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad, que será el último día del año, el 31 de diciembre a partir de las 11:00 horas.

El acceso del público a los Campos de Sport para el entrenamiento abierto se realizará por la puerta 19 a partir de las 10:30 horas, y los aficionados estarán ubicados en la Preferencia Oeste.

Esta iniciativa representa una oportunidad ideal para que los más pequeños de la casa puedan ver de cerca a los jugadores del primer equipo, a José Alberto y al resto del cuerpo técnico, un momento perfecto para que los jóvenes aficionados puedan hacerse fotos con sus ídolos, o conseguir sus preciados autógrafos en camisetas, cartulinas o cualquier papel.

Un regalo de Navidad para la afición

La cercanía con los futbolistas es el gran atractivo de esta jornada. Para muchos niños, la posibilidad de ver en persona a los héroes que animan cada fin de semana desde la grada es una experiencia inolvidable.

El club busca fomentar esta conexión, permitiendo que la ilusión de los más jóvenes se materialice en un recuerdo tangible, como una firma en una camiseta o una fotografía que guardarán para siempre.

El Racing, a pesar de que hace ya bastantes años cerró al público los entrenamientos semanales tanto en La Albericia como en El Sardinero, siempre en épocas concretas (como vacaciones escolares en Navidad, carnaval, u otras fechas) hace un guiño a sus aficionados abriendo las puertas de los entrenamientos para que puedan animar a la plantilla en un día que también es especial para los jugadores, al sentir el calor y cariño de su afición.

Real Racing Club El Racing, en una sesión abierta al público en El Sardinero

Fomentando el racinguismo desde la infancia

Este tipo de acciones, enmarcadas en un periodo festivo como la Navidad, son fundamentales para fortalecer el vínculo entre el club y su masa social.

Permitir que los aficionados, y en especial los niños, compartan un momento distendido con la plantilla no solo alimenta la pasión por los colores, sino que también ayuda a crear una nueva generación de racinguistas, asegurando el futuro y el relevo en las gradas del estadio verdiblanco.