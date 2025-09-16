La clave de Paco Liaño que incide en el objetivo liguero del Racing: "La mosca detrás de la oreja..."

El Racing sufrió este pasado fin de semana la primera derrota de la temporada. Tras cuatro triunfos consecutivos (que se une a los siete partidos invictos en pretemporada, con cinco victorias y dos empates contra el Cagliari) la Cultural y Deportiva Leonesa endosó a los cántabros un severo correctivo en El Sardinero.

El 2-4 reflejó claramente la superioridad de los que llegaban como colistas al feudo verdiblanco, y eso que los dos postreros tantos racinguistas maquillaron el 0-4 que reflejaba el marcador en el minuto 57. A pesar de todo, el Racing sigue liderando la clasificación de Segunda División con 12 puntos, uno más que Deportivo, Valladolid y Cádiz.

BeSoccer Parte alta de la clasificación de Segunda División, tras 5 jornadas

"la derrota contra la cultural no nos puede sorprender"

Aprovechando la jornada de descanso de la plantilla verdiblanca, COPE Cantabria contactó con Paco Liaño (exguardameta del Racing y actual comentarista de COPE en 'Tiempo de Juego') para conocer su punto de vista sobre el arranque liguero de los cántabros.

Respecto a la dolorosa derrota frente a la Cultural Leonesa, Liaño cree que el Racing llevaba tiempo jugando con fuego: "No nos puede sorprender, porque el juego del Racing digamos que es así, juega en el alambre. Por hablar solamente de esta liga, los habíamos ganado, pero yo creo que cualquiera de ellos, incluido el del Ceuta en casa, los podíamos haber perdido. Es un juego que, seguramente, para el espectador neutral sea muy atractivo, pero que desde el punto de vista de los técnicos, de los analistas futbolísticos, asume demasiados riesgos y así nos fue el pasado domingo".

COPE Cantabria Paco Liaño, junto a Jaime del Olmo en la cabina de COPE en El Sardinero

"ya te van conociendo y saben cómo juega el racing"

El narrador de COPE Más Cantabria en los partidos del Racing, Álex García, le preguntó a José Alberto en sala de prensa que a qué podía aspirar un equipo que encaja dos goles de media por partido tras cinco jornadas; el asturiano reconoció que "ya veremos a qué aspiramos... podemos colgarnos del larguero y encajar menos goles, pero es que es nuestro estilo de juego".

Al respecto, Liaño comentó que "se habló mucho de que en pretemporada se estuvo trabajando un sistema diferente, con tres centrales y dos carrileros largos. Todo iba un poco encaminado precisamente a solucionar ese mal que ya estaba detectado, y que de alguna manera la temporada pasada fue el causante principal de que al final no se consiguiera el objetivo, y se llegó por los pelos al playoff".

"Salvo el otro día en Almería, ese sistema no se ha utilizado como apuntaba la pretemporada. Y se ha tratado de solucionar con los fichajes... Vamos a ver si Facundo, si Puerta, ayudan a darle más consistencia defensiva al equipo. Yo creo que tiene más que ver con la idea futbolística, lo que deja tan expuestos a los defensas ante los rivales; porque además ya te van conociendo y ya saben cómo juega el Racing. Entonces, es mucho más fácil preparar los partidos".

Yo soy plenamente optimista, lo que pasa es que todos estamos de bajón por la 'paparda' del domingo" Paco Liaño Exjugador del Racing y comentarista de COPE en 'Tiempo de Juego'

"Pero bueno, yo creo que a todos los problemas, este año se suma que la gente, los racinguistas, por así decirlo ya tenemos la mosca detrás de la oreja, y no quisiéramos vernos nuevo en esa decepción que supone el parecer que este año sí puede ser el ascenso, y luego quedarte un poco a las puertas; eso ya nos viene ocurriendo en las dos últimas temporadas".

Real Racing Club Villalibre se abre de brazos durante el partido contra la Cultural Leonesa

"me gusta mucho la plantilla y vamos a seguir disfrutando mucho"

A pesar de este análisis cauto de Liaño que refleja que el Racing debe mejorar para, sobre todo en el juego, convencer a sus seguidores, el exjugador verdiblanco cree que con el paso de los entrenamientos y los partidos el equipo llegará a dar con la tecla y el equilibrio necesario para ser un bloque sólido y férreo en defensa: "Yo soy plenamente optimista, me gusta mucho la plantilla que se ha conformado, y espero que todos y cada uno de los jugadores alcancen su mejor nivel; y a partir de ahí, creo que vamos a seguir disfrutando mucho".

"Lo que pasa es que ahora estamos todos con el bajón de la 'paparda' que cometimos el pasado domingo, algo tan típico de nuestro Racing, ¿no? Y que por desgracia ya estamos muy acostumbrados", concluyó Liaño.