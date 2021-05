"El objetivo del Racing es ascender; hay presión pero si vamos todos en la misma dirección esto es imparable"

Guillermo Fernández Romo vivió su primer día oficial como entrenador del Racing durante la mañana del miércoles 26 de mayo, llevando a cabo su presentación oficial como nuevo entrenador del club verdiblanco. Arropado por el presidente Alfredo Pérez y por el vicepresidente Pedro Ortiz (sentado junto a los periodistas en la sala de prensa pero sin intervenir en la comparecencia), el joven técnico madrileño (43 años) aseguró que “se trata de un reto y una oportunidad maravillosa; por eso agradezco a Alfredo y Pedro especialmente que me la hayan dado. Es un lujo ser el entrenador del Racing y llego con mucha ilusión, ilusión por ganar, y ningún miedo a perder. La afición multiplica los esfuerzos y si todos vamos en la misma dirección esto será imparable”.

Romo confirmó que contará con David Paredes como su segundo entrenador, y Xavi Arnedo como preparador físico (ambos cuentan con experiencia en Segunda B), y tiene claro que “el objetivo del club es claro, ascender a Segunda y así me lo han transmitido desde el primer día. Pero yo en mi discurso del día a día no voy a emplear el término 'ascenso'. Los ascensos llegan en mayo y quiero dar importancia al día a día, al trabajo de La Albericia. Quiero que generemos ilusión desde el crecimiento individual de cada futbolista e intentar potenciar a los canteranos con los jugadores que se incorporen. La herencia que recibimos es muy buena, no sólo quedan 6 canteranos asentados en la plantilla profesional, 6 jugadores de la casa que ilusionan a la gente de Cantabria, sino que son buenos. Si no lo fueran no se quedarían...”.

Guillermo adelantó que en función del inicio de la temporada 2021/22 la previsión es comenzar a entrenar el 12 de julio; también esbozó sus líneas maestras al frente del banquillo verdiblanco: “Quiero un equipo con valores colectivos, de esfuerzo, que sea capaz de adaptarse a las circunstancias, que gane y que los protagonistas sean los jugadores. No es el equipo de Romo, sino de Íñigo, Cedric o Isma López. Debemos ser versátiles, dominar diferentes situaciones y contar con armas tácticas desarrolladas para cada una de ellas”. El madrileño añadió que lleva años preparándose para un reto como éste y que “se trata de demostrar que estoy preparado, no de decirlo... nunca he sido el entrenador del Racing”, a la par que confirmó que próximamente se reunirá con Gonzalo Colsa (testigo en sala de prensa junto a César Anievas de la presentación de Romo) y Ezequiel Loza para ver qué jugadores del Rayo Cantabria realizarán la pretemporada a sus órdenes.

BALANCE DE ALFREDO PÉREZ Y RESPUESTA A SOLABARRIETA

Antes de dar el pistoletazo de salida al nuevo curso, Alfredo Pérez quiso hacer balance de la campaña que acaba de finalizar con un mensaje inequívoco: “Nadie del club está satisfecho. El objetivo era volver a Segunda División y no se consiguió, los resultados del primer equipo no fueron los esperados. Nos quedamos lejos del objetivo, tanto en posición en la clasificación como en imagen, y eso nos generó decepción a todos”. No obstante, el presidente verdiblanco también recalcó “lo positivo, que está en la cantera. En el éxito del Rayo Cantabria, quiero felicitar por ello a Mario (Gutiérrez Tagle, técnico que no seguirá al frente del segundo equipo racinguista) el primer año del Alevín Femenino y la buena posición del Juvenil A en División de Honor, que garantiza que hay buenos jugadores que van a seguir creciendo para poder alimentar el primer equipo, como el pasado verano hicieron seis futbolistas. Su promoción dejó clara la apuesta del club por los talentos formados en La Albericia”.

Pérez agradeció el trabajo de todos los empleados del Racing y, especialmente, de los que no van a continuar el curso 2021/22 como José Manuel ‘Cali’ Trueba o Manuel Ruiz Cueli. Asimismo, Alfredo espera que “todo el mundo tenga la misma ilusión que tenemos puesta nosotros, que tengan confianza en el trabajo de las personas que van dirigir al equipo esta nueva temporada. La afición, los patrocinadores… ha sido un año difícil para todos por la imagen, los resultados o la pandemia provocada por la COVID-19”.

El presidente verdiblanco recalcó que “no hay nadie mejor que Guillermo Fernández Romo para entrenar al equipo y llevarlo a Segunda División, el objetivo indiscutible que nos marcamos. Este año estamos más preparados para alcanzarlo y desde el club pondremos todo lo necesario para llevar al Racing a la categoría que se merece. El proyecto continúa, tenemos clara la hoja de ruta, y pasaba por coger las riendas del club cuando lo hicimos y llevarlo a la categoría que se merece”.

Por último, respecto a la salida de tono de Aritz Solabarrieta en su última rueda de prensa como entrenador, donde señaló a Pedro Ortiz diciendo que en su primera reunión le indicó cómo y con quién debía jugar los partidos, Alfredo Pérez no quiso echar más leña al fuego: "El comunicado es claro, conciso y no lleva lugar a la duda. No hay que decir mucho más del asunto; mi opinión personal al respecto me la reservo porque queda mucho más elegante..."