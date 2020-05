Munitis dice 17 años después si se arrepiente de la celebración del gol al Madrid estando cedido en el Racing

Pedro Munitis (Santander, 19 de junio de 1975) es uno de los jugadores históricos del Racing. Vivió la etapa más dorada, en el aspecto méramente deportivo, del club cántabro, pero también defendió las camisetas de clubes tan emblemáticos como Real Madrid, Deportivo de la Coruña, además de vivir la experiencia de disputar una fase final continental con España en la Eurocopa de 2000. Precisamente gracias a unas palabras de Thuram a la revista "Líbero", donde el central recordaba que su "peor" pesadilla en un terreno de juego fue Munitis durante esa Eurocopa de Bélgica y los Países Bajos, Munitis ha vuelto a ser actualidad.

En una entrevista a Cope Cantabria, Pedro agradeció las palabras del central francés, pero también aprovechó unos minutos para detallar con Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" cuáles fueron los momentos más importantes que vivió como futbolista profesional.

Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

. Hace 8 años ya que te retiraste como jugador profesional. ¿Tienes mono de fútbol, de calzarte las botas y jugar alguna pachanga?

No mucho, no mucho. Jugué algún partido con veteranos pero pufff... Al final no me deja muy buenas sensaciones, porque soy súper competitivo y ya no estoy en condiciones de hacer lo que me gustaría y me acabo frustrando... (risas) O sea, que no te creas que lo echo mucho de menos. Sí es cierto que cuando escuchas palabras como las de Thuram, te teletransporta un poquito a ese momento y vuelves a saborearlo, pero ahora estoy tan centrado en ser entrenador y dedicarle tiempo a la familia que no lo echo mucho de menos.

. Volvemos a esa etapa como jugador. ¿Con qué momento te quedas de tu etapa en el Badajoz, Racing, Real Madrid, Deportivo, segunda etapa en el Racing...? ¿Tienes una fotografía, un momento clave?

No, quizá fue esa Eurocopa de 2000. Porque para mí representar a mi país era lo más grande, y en una fase final más. A cada balón le daba una importancia de la leche, y tuve la gran suerte de que cada participación fue positiva e importante. Puede que sea ese el momento. Luego quizá aquí en Santander, cuando fuimos capaces de jugar la Copa de la UEFA, fue también un momento inolvidable. Es la única vez en la historia que se ha conseguido, y formar parte de ello fue para mí muy grande. Quizá el partido en París, con la que liamos allí todos los cántabros... (risas) El gol de Colsa, fue muy grande.

. También fue muy llamativa esa pareja en ataque con Zigic, el conocido como “dúo sacapuntos”... ¿Te gustaba, os hacía gracia el término? Fuisteis una pareja muy resolutiva que generaba mucha atención mediática en todo el país...

Sí, bueno... siempre es bueno que hablen, aunque sea bien... (risas). En ese momento con Nico hicimos muy buena pareja, éramos muy compatibles, y salió un año bonito también. Conseguimos una permanencia en Primera; antes no se valoraba tanto, y ahora se valora mucho más. Creo que quedamos décimos con Miguel Ángel Portugal (el dato es correcto, el Racing fue 10º con 50 puntos, sacando 11 al descenso en la temporada 2006-2007).

. Ese mismo año, en abril de 2007, triunfo 5-4 contra el Athletic en El Sardinero. ¿Recuerdas una explosión de alegría similar, o un extasis de la afición parecido en el estadio?

Fue otro partido de locos... Marcaban ellos uno, luego nosotros otro, ellos otra vez por delante... Al final parecía que se estropeaba todo, luego en los últimos minutos sufriendo muchísimo... Fue otro partido para recordar... Y luego el 2-4 en el Bernabéu, que para mí fue también un día muy especial. Hacía poquito tiempo había ido con unos compañeros a ver un partido de Champions, y fantaseábamos diciéndonos “lo que tiene que ser enmudecer al Bernabéu...”. Y bueno, días después lo conseguimos.

. Hablando de enmudecer al Bernabéu... Sabes que te llovieron palos por esa celebración de un gol con la camiseta del Racing siendo cedido por el Real Madrid... ¿Te arrepientes de la celebración pasados ya 17 años y medio de aquello, o no?

Bueno... No, porque hice lo que sentía en ese momento. Quizá ahora, viéndolo desde la distancia, entiendes que a la gente le pudiera molestar, pero yo no soy partidario de eso; si algún día estoy en el otro lado y me toca enfrentarme a un club donde tenemos a algún jugador cedido, yo no le impediría jugar. Le cedería con todas las consecuencias. No es válido para mí en mi equipo, pero no le cortaría el poder seguir su línea, su carrera, y le dejaría jugar.