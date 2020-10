Muchas dudas y panorama incierto para el Racing a 5 días de empezar la Liga

Se acabaron los ensayos. Este domingo 18 (18:00 horas en El Sardinero) el Racing vuelve a pisar la Segunda B tras su frustrante y fugaz paso por Segunda. El desastre deportivo obligó al club a reinventarse, dar un giro de 180 grados en su estrategia, y pasar de una estructura piramidal encabezada por Chuti Molina a otra donde el consenso de un grupo de trabajo marca la línea a seguir. José María Amorrortu es el nuevo líder del área deportiva, bien arropado por su querido José Manuel "Cali" Trueba, Pedro Menéndez como secretario técnico, Justo Sisniega como coordinador de la cantera, y Javier Rozada, que tras su paso por el Oviedo es el nuevo entrenador del primer equipo verdiblanco. Para controlar y fiscalizar sus movimientos pertenecen a esa comisión deportiva el presidente y vicepresidente racinguistas, Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, además de Victor Diego, que regresa al club como nuevo director de relaciones institucionales.

Durante la pretemporada se ha abierto de par en par la puerta a los canteranos, para que con su trabajo trataran de convencer al cuerpo técnico (sin un segundo entrenador a estas alturas, por cierto... Dorronsoro asumirá esa función). 6 de ellos certificaron las buenas maneras que se les suponía y estarán de pleno derecho en la primera plantilla (Marco Camus, Íñigo Sáinz-Maza, Martin Solar, Diego Ceballos, Álvaro Mantilla y el juvenil Pablo Torre). Además, han llegado 10 fichajes para cambiar la cara al equipo y acompañar a los supervivientes del naufragioCrespo, Figueras, Cejudo y Jon Ander. Las incorporaciones han sido Andrade y Maynau (que aún no ha debutado por enlazar 3 lesiones musculares consecutivas) para el lateral izquierdo; Villapalos, Benktib, y Nana como centrocampistas; Álvaro Bustos y Soko (que aún no ha llegado a Santander) en los extremos, Cedric y Balboa (que este miércoles 14 se vestirá de corto por primera vez con sus nuevos compañeros) como delanteros, y el central croata Matic, que a falta de confirmación oficial, el club ha reconocido que existe un preacuerdo con el balcánico para defender la camiseta verdiblanca.

NÚMEROS Y SENSACIONES

Más allá de los números en los 8 encuentros disputados (4 victorias, 2 empates y 2 derrotas) lo que más preocupa al aficionado es la poca sensación de seguridad que transmite el equipo en las dos áreas. En ataque se crean muy pocas ocasiones (8 goles marcados, a 1 por partido) y no se cierra el candado atrás (6 goles encajados; solo Laredo y Sporting B se quedaron sin ver puerta). Además, desde el principio se pretende implantar el mismo dibujo 4-3-3 que el del resto de las categorías inferiores, y lo cierto es que no ha habido la fortaleza y contundencia que se suponía iba a verse sobre el terreno de juego. Es cierto que con ese dibujo la lesión de Camus y la ausencia de Sokodebilitan las intenciones de jugar abierto, y que Cejudo arrastrado a la derecha tiende a irse al centro, pero a un equipo como el Racing se le pide más presencia en área rival. Además, una de las señas de identidad que Rozada quiere para su equipo, realizar una presión alta para entorpecer el inicio del juego rival, robar en línea de tres cuartos y llegar rápido a la portería contraria, es precisamente lo que más se le ha atragantado a los cántabros cuando lo ha sufrido en sus propias carnes. El fútbol actual es muy físico y pocos equipos te esperarán encerrados en su área.

Cuando el partido no iba todo lo bien que Rozada hubiera querido, las alternativas no mejoraron el rendimiento de los cántabros. Sirva como ejemplo el último encuentro ante el Amorebieta: 10 minutos con un 4-4-2 en rombo en el centro del campo (Villapalos de pivote, Nana por la derecha, Íñigo por la izquierda, y Cejudo en la mediapunta) donde no hubo control ni entendimiento entre los jugadores, lo que dio paso a otros 15 con un sistema que tampoco ha dado sus frutos en estos dos meses de pretemporada: 3-5-2 con Villapalos en el centro de la defensa (no empasta con Figueras y no transmite la seguridad mínima para apostar por él en esa demarcación).

Por tanto, y a pesar de que a priori el arranque del campeonato contra el Portugalete en casa no debería suponer un gran problema para que el Racing sumara los 3 puntos, a día de hoy nadie da por sentado que los verdiblancos vayan a comenzar el campeonato con una victoria.