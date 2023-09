José Alberto, a la afición del Racing: "¿La 45? Sí, eso son los puntos que restan para la salvación"

El entrenador del Racing, José Alberto López, sabe que la afición verdiblanca está muy ilusionada con la temporada que está cuajando su equipo. En puestos de play-off de ascenso, si a los cántabros les da por ganar este viernes en Butarque al Leganés, ascenderían tras 8 jornadas a la zona de ascenso directo a Primera.

Soñar es gratis, y desde hace semanas corre como la pólvora una corriente en redes sociales en donde se habla de "La 45". Un ejemplo:





Para los no iniciados, sería (en caso de ascenso) el número de temporadas del Racing en Primera División a lo largo de su centenaria historia. ¿Es un objetivo realista? Seguramente no, porque hay más de 10 clubes que superan en límite salarial de sus plantillas al Racing. Pero la magia del fútbol reside seguramente en eso, en que el dinero y los presupuestos no siempre marcan el puesto final de un equipo en la clasificación final.

JOSÉ ALBERTO Y "LA 45" EN RUEDA DE PRENSA:

En la comparecencia previa del partido ante el Leganés, José Alberto se posicionó respecto a la desbordante ilusión que hay entre los aficionados racinguistas:

"No soy nadie para decir a la gente que no se ilusione, eso no lo puedo controlar, ni las expectativas que se puedan generar. Al final no estoy ajeno a todo; lo intento, pero hay cosas que me llegan... ¿La 45? Sí... ¿Sabéis lo que les dije esta semana a la plantilla? Que 45 son los puntos que el Racing tiene que hacer de aquí al final. Eso es la 45. Esa es la realidad del Racing".

"¿En qué estamos pensando? ¿Alguien piensa que los jugadores o yo no queremos ascender a Primera? Claro que queremos, todos lo vamos a intentar y es nuestro sueño. Pero la realidad es que es muy difícil. El límite salarial ya se sabe cuál es. ¿Corresponde a lo que dice la clasificación? Probablemente tampoco...".

"La expectativa tiene que ir acorde a la realidad. Pelearemos, pero hay que tener los pies en el suelo y ser consciente de lo difícil que es esta categoría. La realidad es saber dónde ha estado el Racing en los últimos 10-12 años. El que no lo quiera ver es que está ciego, o no sabe de qué va esto..."