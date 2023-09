Derrota del Racing en Leganés, con un Íñigo Vicente que hizo soñar con el empate (2-1)

No todos los días se puede brillar. Es claramente lo que le ha pasado al Racing en su visita a Butarque, a Leganés; no ha sido el día para los verdiblancos en un partido en el que el Leganés supo hacer daño a los de José Alberto. Muchos problemas en el inicio con un once con dos cambios importantes como son la ausencia de Rubén Alves, sustituido por Pol Moreno; y Peque que sustituyó a Íñigo Vicente.

Un encuentro marcado por las rotaciones y que terminó reflejando como el Leganés pudo imponerse muy pronto en el partido con un gran acierto de cara a porteria, que llegó ayudado por Germán, introduciéndose el gol en su propia portería. Estaba siendo mejor el conjunto pepinero en esos minutos, llegando en reiteradas ocasiones y mostrando un nivel muy correcto; algo que le sirvió para plasmar en el césped una gran superioridad durante el primer tiempo.

Hasta el descanso, las ocasiones del Lega se sucedieron, y el Racing no pudo entrar en el partido, solo se encontró con problemas defensivos, poco acierto en los pases y una verticalidad pasmosa de un Dani Raba que perdonó el segundo durante varias ocasiones

Un perdón que acabó al arranque de la segunda parte, en el minuto 51. Asociado con el omnipresente Djouahra, juntos construyeron una pared al borde del área que terminó con un tiro raso del cántabro, inalcanzable para el guardameta. No celebró el tanto y poco después fue sustituido por Íker Undabarrena con la satisfacción del deber cumplido.

Recién sentado vio como su equipo anotó otra diana al culminar Enric Franquesa una contra que él mismo había iniciado, pero fue anulada por fuera de juego. Ahí el conjunto visitante dijo "basta" y decidió que si tenía que morir, lo haría matando. Esa mentalidad pilló por sorpresa al oponente, quien creía tenerlo todo bajo control, y le generó cierto sufrimiento.

Arana, con un remate en el interior del área que pasó muy cerca del palo, provocó el primer temblor. Y un cabezazo de Pol Moreno a la salida de un córner que se estrelló contra el larguero hizo sonar las alarmas. El peligro no fue a más porque a partir de ese momento los hombres de Borja Jiménez entendieron que todavía tenían que remar.

Pese a ello, no evitaron el susto, y el consiguiente agobio final por la sucesión posterior de saques de esquina, que supuso un gol de Marco Sangalli en el minuto 92. Pequeño borrón a un partido que sirvió, en su mayoría, para explicar por qué el Leganés manda en LaLiga Hypermotion.

"Vicente no ha sido titular porque no estaba para los 90 minutos"

Parece que los factores físicos ya empiezan a pesar mínimamente en el tramo liguero en el que estamos, porque parece que la estrella del Racing, Íñigo Vicente, ya arrastraba algún problema físico, algo que no ha sido excusa para un choque en el que el técnico asturiano admite haber sido "superados en la primera parte".

Dice José Alberto que los suyos no han afrontado el choque "con hambre", aunque no echa balones fuera para admitir la "culpa" de lo sucedido. El técnico destacaba que tiene "mucha confianza en toda la plantilla, Vicente no estaba para los 90 minutos". Lo que queda claro es que lo ocurrido en Butarque "no puede volver a ocurrir", especialmente en la "falta de contundencia" en las jugadas de los goles.

- Ficha técnica:

2 - Leganés: Diego Conde; Nyom, Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa; Chicco, Neyou; Cissé (Perea, min.68), Djouahra (Ureña, min.81), Raba (Undabarrena, min.53); y Diego García (Miguel De la Fuente, min.68).

1 - Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Germán (Sainz-Maza, min.62), Pol Moreno, Saúl; Morante (Vicente, min.46), Grenier (Sangalli, min.62); Andrés Martín, Peque (Lago Junior, min.46), Aldasoro; y Arana (Ekain, min.73).

Goles: 1-0, min.28: Djouahra. 2-0, min.51: Raba. 2-1, min.92: Sangalli.

Árbitro: González Esteban (Comité vasco). Mostró cartulina amarilla a Raba (min.19), Morante (min.34), Mantilla (min.45+2), Andrés Martín (min.45+5), Neyou (min.45+5), Perea (min.92), Franquesa (min.90+5).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de Butarque ante 8.953 espectadores.