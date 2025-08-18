Así sonó la victoria del Racing frente al Castellón (3-1) en el Tiempo de Juego de COPE Más Cantabria

El Racing ha comenzado la temporada 2025-26 con el pie derecho. Victoria por 3-1 frente al Castellón en un Sardinero que volvió a disfrutar con su equipo y que celebró el regreso de la competición con goles, buen juego y la sensación de que el proyecto verdiblanco quiere crecer desde la primera jornada.

Una puesta en escena ilusionante

El partido no pudo empezar mejor. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Asier Villalibre abrió el marcador. El delantero estuvo atento dentro del área y, tras un balón suelto, definió con potencia para poner el 1-0 y encender a la grada. El Racing dominaba el ritmo y se encontraba cómodo con balón, generando llegadas y provocando la sensación de que el segundo gol podía llegar en cualquier momento.

Ese tanto llegó justo antes del descanso, en el minuto 39, cuando Andrés Martín culminó una jugada colectiva con un disparo cruzado que se convirtió en el 2-0. El Sardinero estallaba de alegría, consciente de que el Racing se marchaba al vestuario con ventaja y control del encuentro.

El Castellón, sin embargo, no se rindió y aprovechó el añadido de la primera parte para recortar distancias gracias a Camara, que batió a Ezkieta con un remate certero. Con el 2-1 se llegaba al intermedio, y todo quedaba abierto para la segunda parte.

Sentencia desde los once metros

En la reanudación, el Racing supo gestionar el marcador. El equipo de José Alberto no concedió ocasiones claras al Castellón y buscó cerrar el partido con transiciones rápidas. El premio definitivo llegó en el minuto 83: un penalti transformado por Andrés Martín, que firmaba su doblete particular y sentenciaba el choque con el 3-1 definitivo.

El tanto acabó por desarmar al conjunto visitante y permitió a los cántabros disfrutar de un final tranquilo. La victoria supone los tres primeros puntos de la temporada y la confirmación de que el equipo llega con confianza al arranque liguero.

Debuts y regresos en El Sardinero

Más allá del resultado, el encuentro dejó también varios nombres propios. La afición pudo ver por primera vez en casa a Sergio Martínez y Peio Canales, dos de los fichajes de este verano que dejaron buenas sensaciones en sus primeros minutos en El Sardinero. Además, hubo reaparición destacada: Íñigo volvió a vestirse de corto después de superar una larga lesión, recibiendo una gran ovación por parte del público.

Todos estos detalles redondearon una tarde que deja optimismo en el racinguismo, con un equipo competitivo, con pegada y con futbolistas que empiezan a dejar su sello.

Así lo vivimos en COPE Cantabria

El Racing no solo se disfruta en el estadio. Una temporada más, los aficionados tienen la oportunidad de seguir todos los partidos en directo a través de la radio. COPE Cantabria retransmite cada encuentro en el 105.6 FM y en cope.es/cantabria dentro del Tiempo de Juego de COPE Más Cantabria.

La fórmula es clara: desde media hora antes del inicio, los oyentes tienen la previa más completa con análisis, protagonistas y ambiente, y después, durante los 90 minutos, la narración de Álex García y la dirección de Jaime del Olmo ponen voz a la emoción del Racing.

Este Racing-Castellón fue el primer ejemplo. La retransmisión volvió a conectar a miles de aficionados, tanto en Cantabria como fuera de la región, con lo que pasaba en El Sardinero. Para quienes no pudieron estar en el estadio, la radio fue una vez más ese puente directo con el equipo, con cada gol narrado al detalle y cada jugada contada con pasión.

Una temporada por delante

El triunfo ante el Castellón deja al Racing con confianza en este inicio de curso. Queda mucha temporada, pero empezar con victoria siempre es un mensaje positivo tanto para el vestuario como para la afición. Los goles de Villalibre y Martín, el regreso de Íñigo y los debuts de los nuevos fichajes son solo el primer capítulo de un curso que promete emociones fuertes.

Y, como siempre, COPE Cantabria estará ahí para contarlo en directo. En el estadio, en la radio o a través de la web, el racinguismo volverá a vivir cada jornada en compañía de la narración más cercana