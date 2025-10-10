El Hispano de Castrillón celebra su cumpleaños con Deportes COPE Asturias: un club centenario que busca volver a Tercera

Los recuerdos de la Tercera División de muchos en Asturias tienen un hueco reservado para el Hispano de Castrillón. Y para Ferrota, uno de esos campos auténticos que emanaba fútbol por los cuatro costados. Por Piedras Blancas pasaron equipos de Primera División en eliminatorias históricas de Copa del Rey. Como el Logroñés de David Vidal y el Tato Abadía en un partido que muchos recuerdan. También se recuerda el paso del Real Madrid, aunque fue fugaz. El conjunto blanco se enfrentaba al Real Oviedo y se hospedaba en Santa María del Mar. Solicitó el campo para un entrenamiento y cuando estaba llegando a Piedras Blancas tuvieron que dar la vuelta porque no podían llegar al campo de la cantidad de gente que había. Ahora, el año en el que cumple 100 años de vida, el Hispano está cerca de volver a Tercera.

El pueblo entero está volcado y el apoyo municipal también es máximo. En un concejo que respira deporte durante todo el año y que también cuenta con deportistas destacadas a nivel nacional como María Schlegel, con la que también hablamos en este Deportes COPE Asturias. Acaba de disputar el Mundial de voleibol con España. También es un referente Cheza, portera que juega en el Sevilla de la Liga F. El Ayuntamiento de Castrillón ha querido celebrar el centenario del Hispano con Deportes COPE Asturias y un programa especial que se emitió este viernes desde Ferrota.

Marian Carbajal, concejala de Deportes, Nacho Nuevo, presidente del Hispano, Muñiz, director deportivo y ex jugador e Isaac Marquínez, entrenador del primer equipo, se sentaron a la mesa de Deportes COPE Asturias. Marian Carbajal destacó el impacto que tiene el equipo para el municipio: “Da gusto verlos. Piedras Blancas siempre ha estado con el Hispano y en el Hispano. Es una afición global. Hay muchísimo apoyo por parte de muchas familias, padres que hacen esfuerzos, niños que vienen a jugar... Castrillón es un concejo muy deportista. Hay afición a muchísimos deportes y tenemos muchos deportistas que han conseguido hitos importantes”.

Uno de esos hitos es el que busca el Hispano actual, recuperar la Tercera División. El presidente, Nacho Nuevo, no lo esconde: “El objetivo tiene que ser más modesto, somos un recién ascendido. Pero no vamos a renunciar a nada. Y si no es este año, el que viene, intentar el ascenso a Tercera División”. El entrenador, Isaac Marquínez, es el encargado de llevar el discurso más al campo: “El equipo está preparado para competir todos los domingos, ese es el objetivo”. En lo que coinciden todos, también Muñiz, es en que el Hispano debe estar en Tercera: “El Hispano tiene que volver a Tercera, que es de donde nunca debió salir. Y es el objetivo que se marcó esta directiva, que lo está haciendo fenomenal. Y el resultado se ve. No solo los domingos, viniendo cada día a entrenar tantos niños”.

El que más o el que menos tiene recuerdos del Hispano de Castrillón en Ferrota en Tercera División. Los de Muñiz vienen de la Copa del Rey: “El partido de Copa contra el San Roque de Lepe a principios de los 90. No he visto tanta gente en Ferrota en la vida. Estaba la gente uno encima de otro”. También se acuerda de ese día en el que el Madrid no pudo llegar al entrenamiento en Ferrota de la cantidad de gente que había en las calles. Nacho Nuevo recuerda la otra gran eliminatoria copera: “La del Logroñés también, contra otro equipo de Primera. David Vidal en el banquillo. También jugaba el Tato Abadía. Tenía muy buenos futbolistas el Logroñés”. Marquínez tiene recuerdos más recientes: “La imagen que más recuerdo es ese partido del Oviedo en la época del Real Oviedo en Tercera. Y en lo que me toca, me llegó mucho la victoria contra el Tineo en casa. La manera de celebrar aquí el tercer gol no lo había vivido nunca”.

semana de eventos

La próxima semana estará llena de actos para celebrar el centenario. El lunes, festivo en Asturias, tendrá lugar a mediodía la presentación de los equipos del club en Ferrota y posteriormente una arrozada. El martes se presentará una exposición fotográfica en el propio campo de fútbol y el miércoles, uno de los platos fuertes será un partido amistoso contra el Real Avilés con actuación previa de la Banda de Gaitas. El jueves, otro plato fuerte, con un torneo de fútbol femenino con el Hispano, Real Oviedo, Sporting de Gijón y Real Avilés. Y el viernes, la semana se cierra con el broche de oro con la gala del centenario.