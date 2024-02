Así es el plan de Buruaga para proteger el empleo autónomo de Cantabria: "38 millones anuales"

El Gobierno de Cantabria ha presentado su ambicioso I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, una iniciativa destinada a fortalecer el tejido empresarial de la región mediante una inversión anual de 38 millones de euros. Este plan, diseñado con medio centenar de medidas, tiene como objetivo principal beneficiar a los autónomos de Cantabria, proporcionándoles el apoyo necesario para su desarrollo y crecimiento.

Una de las medidas más destacadas es la implementación de la 'cuota cero', que eximirá a los nuevos autónomos del pago de la cuota de seguridad social durante el primer año de actividad. Esta exención, que podrá extenderse hasta dos años en casos específicos, como ingresos netos inferiores al salario mínimo interprofesional, representa un alivio significativo para aquellos que inician su camino como emprendedores.

Además de la 'cuota cero', se han establecido ayudas específicas para el inicio de la actividad, con una dotación de 6,7 millones de euros. Estas ayudas, que se gradúan según la edad y el género, tienen como objetivo proporcionar un respaldo económico inicial a los nuevos emprendedores, promoviendo así la igualdad de oportunidades y facilitando el acceso al mundo empresarial.

El plan también contempla el incremento de diferentes ayudas ya existentes, destinadas al mantenimiento de los autónomos que llevan tres años dados de alta, así como a aquellos que emprendan proyectos industriales. Además, se ha aumentado el fondo para incentivar inversiones en el comercio mayorista y se ha incrementado la dotación para compensar costes de contratación a autónomos que crean empleo estable.

Pero el plan va más allá de las medidas económicas. También se ha puesto énfasis en la simplificación de trámites administrativos y en el acompañamiento a los profesionales autónomos. Para ello, se ha creado la Oficina Virtual del Autónomo, que servirá como punto único de información y facilitará el acceso a recursos y ayudas disponibles de manera ágil y sencilla.

Además, se regulará el Consejo del Trabajador Autónomo de Cantabria para fortalecer la comunicación entre el sector y la administración, permitiendo así una mayor participación en el diseño de políticas públicas que afecten su actividad. Este enfoque participativo garantiza que las medidas implementadas respondan de manera efectiva a las necesidades reales de los autónomos de la región.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado la importancia de este plan como un paso fundamental para revertir la tendencia negativa en el número de autónomos y generar un entorno propicio para el crecimiento empresarial. Con medidas valientes y un diálogo constante con el sector, se espera dinamizar la economía regional y crear nuevas oportunidades de empleo y desarrollo.

Los autónomos opinan

El I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria representa un compromiso firme por parte del gobierno regional para respaldar a los autónomos en su labor empresarial. Con una inversión significativa y un enfoque integral, se busca crear un entorno propicio para el crecimiento y la prosperidad de este importante sector económico en la región.

Néstor Guerrero, encargado de "La boutique del calzado", hubiera agradecido hace ocho años alguna "facilidad más a la hora de emprender" y empezar a desarrollar su actividad en el sector del autónomo.

"Yo tuve la suerte de encontrarme una tienda montada. No es lo mismo que empezar de cero, mi sector es muy caro. Mi inicio fue un poco precipitado. Me dijeron que o cogía la tienda o me iba al paro, y aquí llevo ocho años", nos confiesa Néstor.

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ser autónomo? Néstor lo tiene claro: "Si recibes ayuda desde un principio, se nota mucho a la larga. Además, eres tu propio jefe. Por contra, para solicitar una ayuda te ponen muchas pegas. Muchas veces no merece la pena ni pedirlas".