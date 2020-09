"La vuelta al cole provocará un aumento de contagios en las islas"

La coordinadora de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria, Cati Darias, cree que el inicio del curso escolar en el archipiélago va a provocar un aumento de casos de coronavirus en los próximos días. "No decimos que no haya que reanudar las clases, pero hay que hacerlo con unas ratios de alumnos por aula adecuadas, con espacios que garanticen la distancia de seguridad entre los alumnos, un número suficiente de profesores y el refuerzo del servicio de limpieza. No estamos de acuerdo con las condiciones en las que se ha comenzado hoy la actividad porque se incrementarán los contagios", ha aseverado

En esta línea, ha recordado la importancia de crear grupos reducidos en los centros para evitar la propagación de la enfermedad. "Por mucho empeño que se ponga por parte de los docentes, está demostrado que los niños son vectores de transmisión de la enfermedad y es muy complicado que se puedan mantener en todo momento las medidas de protección", ha afirmado la representante sindical.

Darias también ha subrayado que la cadena de cuidados contra el coronavirus no termina en los colegios e institutos. "La gran preocupación es que los niños cumplan los protocolos sanitarios en casa con sus padres y, sobre todo, con sus abuelos, ya que son un colectivo de riesgo. Además, es fundamental que se respeten las normas cuando juegan en la calle o en las plazas con sus amigos", ha insistido.

NORMALIDAD EN LA VUELTA A CLASE

La consejera de Educación, Manuela Armas, ha confirmado que el curso ha comenzado sin incidencias en todos los centros del archipiélago, salvo en el CEIP Fray Albino de la capital tinerfeña donde a última hora de ayer se detectó un positivo por coronavirus en la plantilla de profesores.

Este caso se suma a los otros dos que se han registrado en Tenerife; uno en el IES Barranco Las Lajas y el otro en el CEIP de San Juan de La Rambla.

La consejera ha resaltado que se está pendiente del resultado de las pruebas que se han practicado a todo el personal afectado y cuando se obtengan se podrá iniciar el curso con normalidad.