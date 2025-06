Los vecinos, confusos ante el caos circulatorio en Santa Cruz de Tenerife: “He tardado casi una hora para un trayecto de 15 minutos”

Estaba avisado. Pero ello no ha quitado que esta mañana, el acceso sur a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife haya sido un caos circulatorio. Y lo seguirá siendo hasta el próximo 10 de junio. Así que, hasta entonces, mejor salir antes de casa, teletrabajar o, si no hay remedio, armarse de paciencia. La primera semana de junio será muy especial para Santa Cruz de Tenerife, porque acogerá este próximo sábado las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas.

Vecina de Acorán que acudía esta mañana a su trabajo

Y ojo, porque, ante las maniobras que se realizarán ya se están haciendo importantes variaciones en el tráfico. Y es que, desde este pasado sábado hasta el 10 de junio, se producirá el corte de dos carriles de entrada y uno de salida desde la rotonda Juan Sebastián Elcano -a la altura del Recinto Ferial- hasta la avenida Tres de Mayo, de 8 de la mañana a 9 de la noche, quedando solo un carril de acceso a Santa Cruz desde el sur, en la Tenerife 4.

Aunque estaban avisadas las indicencias en el tráfico, esto no ha evitado que pillara de sorpresa a algún vecino. Una oyente de COPE, por ejemplo, acudía a su puesto de trabajo en transporte público y ha notado una gran congestión: “El tiempo que normalmente tardo en hacer no más de 15 minutos, esta vez hemos estado parados más de 45 minutos en la autopista desde el sur”. Otra oyente, esta vez desde Acorán, nos comentaba que ha echado en falta más presencia policial para la ordenación del tráfico: “Lo que más me molesta es que no hubiera más presencia de policía local para regular la circulación. Solo había un agente. No era suficiente para el colapso que había hoy en el acceso a la ciudad”.

ALTERNATIVAS

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Concejal de Movilidad, Evelyn Alonso, ha asegurado que los cortes en el tráfico tendrán lugar durante toda la semana y ha detallado que las entradas serán las zonas más afectadas: “Son las vías entradas de la ciudad, por donde deben entrar todos estos vehículos pesados. Son vehículos de gran tonelaje, que están trayendo todo lo que es la megafonía, las gradas, toda la logística para poder montar el Día de las Fuerzas Armadas y el resto de actos de la semana, y las vías principales que van a estar afectadas”. Evelyn Alonso aporta alternativas circulatorias: “Se puede ir por la Rambla, será un poquito más largo para algunos trayectos, pero, por ejemplo, la Rambla no se verá afectada. Se verá afectada, sobre todo, la entrada sur y algunos días la entrada de Tenerife norte”.