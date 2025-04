Las trabajadoras del servicio a domicilio en Santa Cruz de Tenerife, al límite: “Compañeras han llamado llorando por la basura que se encuentran”

Es un problema que se arrastra de lejos, que venimos escuchando desde hace meses, pero que cuando lo escuchas en primera persona, se te hiela la sangre. Imagina que vas a tu trabajo y tienes que exponer tu bienestar para realizar tareas que no te pertenecen por una mala gestión de la empresa que externaliza tu actividad. Pues esto están sufriendo las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Santa Cruz de Tenerife. Esta mañana hemos podido escuchar el testimonio de Verónica González, presidenta del comité de empresa del servicio de ayuda a domicilio del sindicato USO en Santa Cruz de Tenerife.

González ha detallado que en numerosas ocasiones, las trabajadoras llegan a domicilios sin haber sido revisados previamente por la empresa. Tal es así, que algunos usuarios padecen síndromes que les empujar a acumular basura en sus domicilios, y todo ello deben afrontarlo, sin ayuda, las trabajadoras: “Yo no me creo o no entiendo que hayan dado un alta y hayan visitado estos domicilios con las fotos que veo. Cuando se da un alta, ¿Qué han visto en esas fotos? Bueno, en esas fotos hay mucha basura. Mira, hay una foto del suelo de una cocina que no se pueden abrir los muebles inferiores de la cocina, porque la cantidad de basura que hay llega hasta donde está el límite del mueble”.

González denuncia, además, que algunas compañeras han llamado llorando viendo los escenarios que se encontraban en las viviendas. Asegura que esto es una cuestión que no pertenece a su trabajo: “Esto es un incumplimiento de nuestras funciones. Nuestras funciones están recogidas en el Instituto Nacional de Funciones Laborales y estamos para lo que te he explicado, pero esto ya el colmo es que el ayuntamiento otorga servicios a los usuarios de solo limpieza. Hay usuarios que tienen hasta seis horas de limpieza general en su domicilio en la semana, ninguna otra tarea. Nosotras no entendemos dónde está ahí el Servicio de Ayuda a Domicilio”.

INTOXICACIONES

La situación a la que se enfrentan las trabajadoras es límite. Las trabajadoras piden soluciones al consistorio: “Esto solo significa que el ayuntamiento lo que quiere es privatizar el servicio y quitarse de encima al muerto que tiene. El muerto somos nosotras y los usuarios. Es como nosotras lo vemos”.

Verónica González reconoce que hay compañeras que han tenido que pagar de su bolsillo la fumigación de sus domicilios: “Podemos ser nosotros el medio de transporte de todos esos animales, porque si yo me voy con pulgas a un domicilio y voy a otro domicilio, se las estoy llevando. Hay una compañera que tuvo que pagar de su propio bolsillo a una empresa para que fumigaran su casa por si hubo las pulgas a su casa”.

FALTA DE MEDIOS

Hay que hacer un apartado especial para el capítulo escatológico. Situaciones nada agradables y que pueden generar intoxicaciones a las trabajadoras por falta de medios dispuestos por parte de la empresa: “Nos están dando guantes como si tú vas al súper, compras un paquete de guantes para fregar la losa. Nosotros lo que pedimos es que sean guantes más gruesos y además que cubran todo el antebrazo, porque te puede pasar en cualquier domicilio haciendo un aseo o haciendo un cambio de pañal o haciendo una transferencia que te entren heces. A una compañera le entraron este por todo el guante, las manos, las uñas. Entonces se han pedido guantes y nos han hecho caso omiso”.