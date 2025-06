El testimonio de la madre de Lucía, la niña de 12 años que se quitó la vida por acoso escolar en Tenerife: "Ojalá hubiese quemado el colegio"

Mañana se cumplen cuatro meses desde que Lucía, una niña de 12 años con autismo, se quitó la vida en el Puerto de la Cruz (Tenerife). Lamentablemente, la pequeña era víctima de acoso escolar. Su partida no solo dejó un gran vacío a su familia y amigos, sino que visibilizó el horror invisible en el que viven muchos niños y niñas en su vida diaria. Ahora Laura, la madre de Lucía, quiere recoger 500.000 firmas a través de la Plataforma Rompe el Silencio Canarias. La intención es impulsar una iniciativa legislativa popular en el Congreso para conseguir una Ley específica contra el bullying en los centros educativos.

Laura atendió a los micrófonos de Herrera en COPE Canarias esta mañana, donde además de explicar el caso de su hija, también ha querido hacer un llamamiento a la lucha contra un problema, que está acabando con la salud mental de niños y adolescentes.

"Si quema el colegio, no quiero saber nada"

Los padres de Lucía eran conscientes de que la pequeña estaba incómoda en el colegio. De hecho, aunque admiten que a ellos no se los dijo directamente, sí lo reconoció con sus terapeutas. Entre las primeras señales, cada vez era más introvertida. "Había un niño que le molestaba más. Nosotros tenemos papeles que lo demuestran todo". Laura, su madre, explica que meses antes de lo ocurrido mantuvo una reunión con la directora, la jefa de estudios, el tutor y la orientadora del centro, a petición de la propia familia. Cuenta que la querían hacer repetir curso para que la niña estudiara con alumnos menos conflictivos: "La tenían machacada".

Laura ahora se lamenta, porque en ese momento estaba convencida en que lo mejor sería trasladar a la niña a otro centro, concretamente al municipio de Icod de los Vinos. Ella lo planteó al centro escolar, pero la convencieron para que se quedase: "Yo conocí a esa gente desde hace más de 16 años. Me han criado tres hijas", dice Laura, refiriéndose a las hermanas de Lucía. "Lo que me dijeron fue que estaba mejor ahí".

Marcha solidaria en recuerdo de Lucía

El equipo directivo le recordó que la niña ya tenía su rutina y conocía a todos los profesores, por lo que sería complicado que se adaptase a otro centro: "Convencieron al padre, entonces ya eran muchos contra mí". Sin embargo, la situación no mejoró. Laura recuerda los arrebatos de ira que sufría la pequeña, algunos dados por su condición: "Me acuerdo de la frase que dije. Yo si quema el colegio no quiero saber nada. No me llamen". Ahora retoma sus palabras: "Ojalá hubiese quemado el colegio".

Actualmente, el padre de Lucía ni siquiera se atreve a entrar a la comisaría, a hacer un simple trámite de renovación del DNI: "Le da mucha ansiedad. Se acuerda del momento de cuando entramos y nos dijeron que nuestra niña se había suicidado". Ellos pensaron que el suceso había sido una caída por la ventana por un accidente mientras hacía un TikTok. "Nosotros hasta el día siguiente que fuimos a la comisaría, que nos llamaron, no nos dijeron que había una nota de suicidio".

acoso, sin consecuencias

Sobre cuales podrían ser las medidas clave para evitar que vuelvan a ocurrir casos como el de Lucía, su madre reconoce que no sabría ni por donde empezar: "Mejor que las borren todas y las hagan de nuevo". Para esta madre los protocolos establecidos hasta ahora no son suficientes, pues no se preocupan por proteger a la víctimas. "¿Por qué acaba siempre siendo la víctima la que abandona el centro?", se pregunta.

Para Laura el problema está en que el agresor nunca recibe un castigo o una consecuencia por sus actos, de hecho, solo se limita a expulsarlo durante un periodo de tiempo, según lo que establezca el protocolo de convivencia de cada centro. "Invito a los padres a que vayan a sus centros y lo pidan a sus directores, sus secretarios y se lo lean. Es muy divertido", dice con ironía. "Luego pues se reincorpora, pero se reincorpora con el menor que ha sido agredido. No hay una separación entre ambos".

una inciativa al congreso

La Plataforma Rompe el Silencio Canarias ya ha conseguido más de 75.000 firmas para llevar una propuesta de Ley al Congreso, en la que realmente se especifiquen medidas efectivas contra el acoso escolar en los colegios españoles. Ellos, por su parte, se están centrando más en la recogida física. "En el Instagram o en el Tiktok (@rompecanarias), que soy más activa últimamente, pueden solicitarme el documento. Yo se los envío, lo descargan y simplemente con que recojan un par de firmas. Me lo envían por correo y yo lo recojo. Si están aquí, en Tenerife, me acerco, firman y ya está".

Laura lamenta los graves casos de acoso escolar que está descubriendo en la Isla, a raíz de conocer historias iguales a la de Lucía: "Unas barbaridades". Ella misma cuenta que ha visitado algunos colegios, entre ellos uno en Granadilla de Abona, donde también se está cometiendo una presunta violencia escolar: "Esto no ha acabado. Están cometiendo unos grandes, grandísimos casos".