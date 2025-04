El grito desesperado de un padre frente al acoso escolar de su hijo: "Cuando nos dijo que se quería morir, se nos vino el mundo abajo"

Sus padres ya estaban preocupados por su conducta tan errática. Algo le pasa al niño, se decían, pero no encontraban el motivo de tal cambio en su conducta y es que Johny dejó de ser él mismo. Su padre, Jonathan, asegura en Herrera en COPE Gran Canaria que "no salía a jugar, no quería ir al parque, se encerraba en su cuarto, ni siquiera me acompañaba a la calle un momento a tirar la basura". Como si el exterior se hubiera vuelto demasiado grande para él, al principio pensaron que era una etapa, algo pasajero, hasta que vieron que esta conducta se exteriorizaba de forma más agravante. Un día a las 5 de la mañana se despertó vomitando, no era la primera vez y el niño no presentaba ningún síntoma de enfermedad.

¿Cómo se puede ayudar a un hijo cuando te dice que se quiere morir?

Fue entonces cuando sus padres decidieron hablar con él y se percataron de que no solo era tristeza lo que tenía el niño, era un dolor, muy profundo, que llevaba de forma silenciosa demasiado tiempo guardado: "Lo presionamos un poco porque sabíamos que algo le pasaba y al final rompió a llorar y nos contó lo que le pasaba". Johny les contó que estaba siendo acosado en el instituto, que recibía malos tratos y que incluso, en su desesperación, había pensado en dejar de vivir: "ahí se nos vino el mundo encima, no sabíamos qué hacer", ¿Cómo se puede ayudar a un hijo cuando te dice que se quiere morir?. Un trago muy complicado porque los padres son conscientes de que es idea suicida en un menor podría tomar forma.

El colegio no hizo nada

Pero lo peor estaba por venir, porque el centro educativo no les hizo caso "ni siquiera activó el protocolo ante el acoso escolar, nos dijeron que lo activáramos nosotros", lo que hizo el centro, fue algo absolutamente desconcertante, "lo utilizaron como cebo para ver quién lo agredía", argumenta su padre y evidentemente "esto solo alimentaba su temor, incluso el niño estuvo un mes y medio sin acudir al colegio. Al final descubrieron que eran tres chicos mayores que ellos, "incluso había un mayor de edad" los que les hacía bullying, pero el centro seguía sin reaccionar e incluso les comunicó que si no reciben 30 días seguidos maltrato, no es acoso escolar.

al final, fue el niño el que tuvo que cambiar de centro educativo

La familia, agotada, desesperada e incluso maltratada por el centro educativo que veían cómo no hacían nada, decidieron ir más allá. Denunciaron la situación ante la policía, la consejería de educación, "todo el que se ponga por delante". Al final, el menor tuvo que cambiar de centro "el colegio parece que estaba protegiendo a estos tres niños inmigrantes, en vez de a mi hijo", explica desesperado el padre, a Johny le obligaron a cambiar de aires, cambiar de amigos "todos los tenía en el colegio" a cambiar de profesores "y todo en medio del curso escolar, no es justo que el que sufre tenga que empezar de cero". Con el cambio de centro, Johny va recuperando poco a poco su sonrisa, "está más tranquilo". La historia de Johny es un ejemplo de lo que todavía tenemos que avanzar en un asunto tan dramático como el acoso escolar.