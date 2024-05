El concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria pide una ecotasa de un euro para toda Canarias

El concejal de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha pedido consensuar una ecotasa turística por pernoctación en todos los municipios de Canarias por valor de un euro por persona y noche.

Quevedo ha asegurado en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria que su formación lleva muchos años hablando de la posibilidad de instaurar una tasa turística de carácter finalista que permita corregir la incidencia en el territorio que genera la actividad turística: “El turismo es una actividad que genera una degradación importante y como cualquier país desarrollado, sería necesario un canon dirigido a este asunto”.

Una ecotasa de un euro

Cree que para aplicar una tasa por ocupación y los servicios públicos que presta el ayuntamiento o ecotasa de un euro, debe hacerse con “consenso” para evitar un "agravio comparativo" entre municipios y “que un turista no decida ir a un municipio determinado porque es más barato que otro.” Por este motivo, critica el canon que desea aprobar Mogán. Por una parte, le parece extraño que, perteneciendo a Coalición Canaria, abrace una propuesta que “durante muchos años”, ha intentado habilitar Nueva Canarias, y por el otro cree que la forma “en la que está defendiendo ahora la ecotasa es la mejor manera para que no salga”.

Quevedo no se opone a capitanear la posibilidad de crear un canon en los municipios de Canarias, “no tendría ninguna duda, pero la ecotasa debe ser un acuerdo general de Canarias como fue la Ley de Ordenación de Turismo”, por lo que “habría que discutir hasta la saciedad este tema”, considera que el debate “le interesa a toda Canarias y piensa que segregar y segmentar no ayuda nada”.