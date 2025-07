Los psicólogos de Tenerife alertan: repunte de consumo de drogas entre los jóvenes durante los meses de verano

El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife ha advertido del previsible repunte del consumo de drogas entre los jóvenes durante el verano por el incremento de las actividades de ocio con el objetivo de evadirse. Este comportamiento, aunque sea ocasional, produce serias secuelas a la salud física y mental. Desde la institución hacen un llamamiento para que el verano deje de asociarse con este tipo de ocio y que las familias, educadores e instituciones cooperen para lograr esa desvinculación.

Está muy asociado al modelo turístico que tenemos. Se promocionan muchos eventos y se romantiza el tema de los festivales" Víctor Camacho Psicólogo

Víctor Camacho es psicólogo. Hoy nos atendía en Herrera en COPE Tenerife para abordar este tema, que el asegura que en Canarias tiene un mayor calado: "Está muy asociado al modelo turístico que tenemos, un modelo de vacaciones y donde bueno, se promocionan muchos eventos y se romantiza mucho el tema de los festivales". El experto se refiere a las macrofiestas de barra libre que se suelen organizar en los municipios turísticos, con música a todo volumen y ropa llamativa y de colores.

la romantización del consumo

"También es una época muy asociada con la búsqueda de emociones", explica. La imagen que vendemos a nuestros jóvenes tampoco ayuda, pues algunos influencers y cantantes cooperan a normalizar estas conductas: "Siempre están cantando un poco sobre la romantización de esta vida". Esto influye directamente sobre los más jóvenes, pues el psicólogo reconoce que desde los 15 o 16 años ya hay adolescentes que se exponen a sustancias.

Pexels Proyecto Hombre Canarias hace un trabajo de prevención a más de 7.000 adolescentes

El problema está en que lo que a priori puede parecer algo inofensivo y puntual, se puede convertir en un problema ya pasado el mes de septiembre. Al joven que consume se le crea una falsa sensación de seguridad y no cree que tenga consecuencias en su salud a corto plazo. Sin embargo, la situación va evolucionando hasta que algunos llegan a ser esos pacientes de 40 o 50 años que tienen un problema de adicción y buscan ayuda: "Es lo que suele ocurrir, ¿no? Hasta que no te termina de doler algo, esperas al último momento, pues no vas". Camacho se encuentra sobre todo con casos de jóvenes que consumen cannabis, lo que él denomina la "droga de entrada".

buscar otras inquietudes

En su forma de verlo, él cree que uno de los enfoques principales para lidiar con este complejo problema tiene que ser el de cambiar la perspectiva de ocio que tenemos en las Islas: "Vivimos en un sitio que afortunadamente ofrece un abanico de ocio y actividades, de posibilidades estupendas. De hecho, medio planeta viene aquí". Víctor plantea que hay muchas cosas por hacer más allá de la fiesta y hace un llamamiento al sentido crítico: "Que la gente se informe sobre las cosas que pasan, porque si todos supiéramos las cosas que nos pueden llegar a pasar, pues, por los consumos desmedidos y demás, pues, seguramente no nos atreveríamos dos veces".

Podríamos hacer gala de esa curiosidad para, precisamente, poder explorar otras alternativas de deseo más saludables o constructivas" Víctor Camacho Psicólogo

Camacho llama a que los jóvenes tengan curiosidad, ya un poco intrínseca de la juventud, para ir más allá del consumo y de las emociones que pueden despertar esas sustancias: "Podríamos hacer gala de esa curiosidad para, precisamente, poder explorar otras alternativas de deseo, digamos, un poquito más saludables o más constructivas".