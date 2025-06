Los vecinos y comerciantes de la isla baja estallan contra la inseguridad en sus calles: “Mi casa parece un búnker”

Desde hace meses, las calles de los municipios de la isla baja en Tenerife se han convertido prácticamente en un mercado de la delincuencia. Robos, violencia, menudeo de drogas o intimidaciones son solo algunos de los problemas que tienen que enfrentar cada día vecinos y comerciantes. En municipios como Buenavista del Norte, por ejemplo, Ana Abad es propietaria de la cafetería El Castillo. Ella ha sufrido, en menos de un año, tres intentos y un robo en su comercio.

Hemos hablado con ella en Herrera en COPE Tenerife. Ha asegurado que la situación en el municipio es insostenible: “Desde hace un año y poco vienen sucediendo casos así. No sé qué puede pasar más en Buenavista porque hemos tenido robos, asesinatos, la policía local también tuvo problemas. No lo entiendo y nos vemos los vecinos desprotegidos totalmente porque sin ir más, la alcaldesa dice que en Buenavista no pasa nada”.

Nos hemos gastado un dineral en seguridad. Mi casa parece un búnker Ana Abad Propietaria de la cafetería El Castillo

Abad insiste en que se ha venido denunciando la situación desde hace mucho tiempo en dependencias municipales, pero nunca obtienen una respuesta clara: “El ayuntamiento no hace caso a nadie. Sin ir más lejos, un local en concreto que está muy cerca del ayuntamiento ha tenido cuatro robos. Robos, no intentos. Han ido al ayuntamiento a denunciar y los han sacado del ayuntamiento porque han ido a protestar por lo suyo”.

Ana Abad nos ha explicado el modus operandi que utilizan los delincuentes para robar en las casas y los comercios: “Por la noche se ponen a merodear las terrazas, nos cogen una patacabra, nos hacen fuerza en las puertas. Nosotros, claro, tenemos cámaras de seguridad en la terraza porque son privadas, lo vemos”.

Este matrimonio ha invertido una gran suma de dinero en la seguridad de su vivienda y su negocio: “Ya no pueden entrar porque nos hemos gastado, mi marido y yo, un dineral en rejas, en seguridad. Mi casa y mi local parece un búnker”.