Preocupación ante un nuevo caso de ‘okupación’ en este municipio del sur de Tenerife: “Estamos preocupados por la inseguridad que genera”

El fenómeno de la ‘okupación’ ilegal sigue creciendo en Canarias, con la consiguiente alarma social que genera. El incremento insostenible de los precios de la vivienda, especialmente del alquiler, los bajos salarios, la inmigración incontrolada, y un ordenamiento jurídico que desprotege a los propietarios y favorece a las personas que optan por esta vía, están detrás de este problema, que está derivando en situaciones de inseguridad para la ciudadanía.

Y en este contexto, un nuevo caso de ‘okupación’ en Tenerife está generando preocupación y alarma social entre los vecinos. Tras lo ocurrido en los últimos días en el barrio del Toscal de Santa Cruz de Tenerife, con caceroladas a diario que continúan, varios residentes en la zona de Callao salvaje se han puesto en contacto con la redacción de COPE Canarias para denunciar que una instalación hotelera abandonada de esta zona del municipio de Adeje, en concreto el Hotel Callao Sport, ha sido ‘okupada’ por varias decenas de personas en los últimos días.

“DE LA NOCHE A LA MAÑANA HAN OCUPADO 50 O 60 HABITACIONES”

Se trata de un hotel, centrado en el mercado del turismo deportivo, que cerró sus puertas hace unos 4 años, y que cuenta con algo más de 150 habitaciones. Uno de los vecinos, Pedro, ha denunciado hoy en Herrera COPE Tenerife, sentir, “preocupación por lo que estamos viendo, y por la inseguridad que se puede generar”, ya que, “de la noche a la mañana , en el margen una semana empezamos a ver luces encendidas en un hotel que llevaba años abandonado, con unas 50 o 60 habitaciones ‘okupadas’ con gente haciendo ruido, y poniendo música hasta altas horas de la madrugada”.

Este vecino, manifiesta “que en los últimos días ha habido un notable incremento de personas que vemos que entran y salen”, y es que “sorprendentemente el hotel cuenta con luz y agua, e imaginamos que el mobiliario está perfectamente, por lo que pueden vivir allí muy bien”.

“LO HACEN DE FORMA COORDINADA Y PARA HACER NEGOCIO”

Pero Pedro da un paso más, para justificar la preocupación que sienten los vecinos, y es que “estamos viendo que hay un grupo de personas que están coordinando la llegada de nuevos ‘okupas’, de una forma totalmente organizada, con llamadas por teléfono de por medio, con lo que sospechamos que están comerciando y haciendo negocio con este asunto”. La situación llegó hasta el punto de que “sabemos que entraron en el cuarto donde estaba toda la instalación eléctrica, y nos hemos encontrado varios días todo el hotel encendido al completo”.

Estamos preocupados por la inseguridad que está generando" Pedro vecino de Callao Salvaje

Preguntado por el perfil de estas personas, nuestro protagonista no duda en afirmar que “son extranjeros, la mayoría sudamericanos, y no parecen gente vulnerable, sino personas a las que han llamado”.

Ante este escenario, los vecinos, no se explican, “como la empresa propietaria no hace nada y permite todo esto, sin cortar la luz y el agua, ya que esto debe estar generando un gasto para ellos”. En ese sentido, añade que “entendemos que la ley se refiere a la ocupación de viviendas, pero no entendemos cómo esta puede ocurrir en un hotel”. Eso sí, reconoce que “nos consta que el Ayuntamiento está al tanto y hemos visto a la Policía Local observando el tema”.