Los policías locales de Santa Cruz, preocupados ante el fin de semana: "Flipamos en colores"

Los sindicatos con representación en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han mostrado su preocupación ante los incidentes que están ocurriendo los fines de semana en el entorno de la plaza de España, protagonizados en su mayor parte por menores de edad.

ASIPAL, CSIF y CC.OO. aseguran sentirse "sobrepasados" y denuncian la falta de efectivos existentes en la ciudad para afrontar esta situación. Están preocupados por la "incapacidad real para poder afrontar los actos vandálicos que suceden de forma reiterada en la zona baja de la capital" y cargan contra la concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, por anunciar un servicio extraordinario que "finalmente no se va a producir".

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el delegado del CSIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Jesús Illada, ha advertido que la plantilla de la Policía Local solo dispone de 20 efectivos para cubrir todo el municipio durante el fin de semana y que, si se vuelven a producir incidentes en la plaza de España, el resto de la ciudad se quedará descubierto.

Sobre las explicaciones dadas por el consistorio en las que aluden a la Policía Nacional como competente en la materia, ha sido contundente: "¿Qué pasa, que a la zona céntrica de Santa Cruz no va la Policía Local? Entonces, ¿me doy la vuelta y me voy? ¿Llamo a la Policía Nacional? Esto es un disparate. Quien dice eso no conoce la realidad de la Policía Local".

"La Policía Nacional también tiene competencias en seguridad pública, tenemos que intervenir sí o sí, por lo que ante un hecho delictivo no podemos darnos la vuelta", ha coincidido también en COPE el delegado de CC.OO., Moisés Sánchez.

Illada también ha manifestado sus dudas sobre lo previsto en el cuadrilátero de La Laguna para impedir el acceso a menores de edad: "Lo único que se me ocurre es vallar la zona como se hizo en Madrid para las campanadas de la Puerta del Sol, pero lo más probable es que, si esos menores ven el dispositivo policial, bajen a Santa Cruz".