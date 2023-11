Los estudiantes de la Universidad de La Laguna aplauden la creación de líneas con guaguas lanzadera

El Cabildo de Tenerife sigue haciendo un balance positivo de las medidas que ha implementado para “aliviar” los problemas de movilidad en la isla, y muy particularmente, las largas colas que muchos tinerfeños sufren cada día en la autopista del norte.

En ese contexto, desde la primera institución insular, valoran muy positivamente los primeros datos de la afluencia de pasajeros en las dos nuevas lanzaderas que Titsa, ha puesto a disposición de los estudiantes universitarios, y de los refuerzos de las principales líneas, y que están en marcha desde el mes de octubre.

Hay que recordar que establecieron dos nuevas líneas, dirigidas fundamentalmente a los miembros de la comunidad universitaria. Por una parte, la línea Lanzadera ULL 606, que une la Estación de Icod de los Vinos con el Aulario del Campus de Guajara, con paradas en Buen Paso, La Uvi, Santa Catalina, El Cubo, Enlace de Los Realejos, Enlace de La Orotava, Coromoto, Facultad de Económicas y Aulario.

Por otro, la Lanzadera ULL 608, desde Los Realejos al Aulario de Guajara con paradas en la Avenida de Canarias, Los Barros, Enlace Los Realejos, Enlace Orotava, Coromoto, Facultad de Económicas y Aulario.

Las cifras oficiales apuntan a que solo en la primera semana, han utilizado estas dos líneas un total de 54.625 pasajeros, mientras que en la segunda, fueron 60.547.





“Han acertado, la medida es muy beneficiosa”

Pero, ¿Cuál es la opinión de los alumnos? ¿Realmente lo ven como una medida efectiva? Desde el colectivo Libertad Estudiantil, que representa en el claustro al estudiantado, su portavoz, Mario Oramas, ha confesado “que estamos bastante contentos con el resultado”, y afirma de forma tajante que la medida, “ha funcionado, porque han acertado, y se ha beneficiado a cientos de estudiantes del norte de Tenerife”.

Desde el colectivo de estudiantes reconocen que inicialmente “fuimos críticos con esta decisión”, pero que tras implantarse, “ha beneficiado notablemente a la comunidad universitaria, porque nos ha dado tranquilidad a miles de estudiantes de la Universidad de La Laguna”. Por tanto, Oramas concluyó que, "apostamos porque haya más líneas de este tipo", ya que “el transporte sostenible es una realidad, y es necesaria”, y por consiguiente, “nosotros vamos a estar siempre a favor de este tipo de medidas y pueden contar con nuestro apoyo”.

Por último, el líder de Libertad Estudiantil se pronunció sobre otras medidas que se han barajado, como por ejemplo, la creación de aparcamientos de pago en las diferentes facultades universitarias, como medida disuasoria frente al uso del vehículo particular. Al respecto, el colectivo de estudiantes mantiene que esta medida, “no surtiría el efecto deseado”, porque “si cobras por el aparcamiento, y no hay alternativas, no va a funcionar”. En ese sentido, concluyó que “creemos que primero hay que apostar por este tipo de alternativas, y probarlas, viendo si realmente se dejan los vehículos en casa para usar las guaguas lanzadera”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado