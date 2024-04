Las murgas, ante el 20 de abril: "Siempre hemos querido gritar en la calle"

A escasos días para la protesta multitudinaria que tendrá lugar el 20 de abril en contra del modelo turístico actual, ya se está viendo como poco a poco empiezan diferentes movilizaciones. Por poner dos ejemplos, en San Cristóbal de La Laguna, hay seis campistas en huelga de hambre, y más recientemente, las murgas de Santa Cruz de Tenerife sacaron un comunicado conjunto en sus redes sociales explotando contra las diferentes problemáticas estructurales que viven los isleños, y apoyando la próxima manifestación del próximo sábado.

En Herrera en COPE Tenerife, tres de los presidentes promotores del comunicado conjunto, explicaron las diferentes preocupaciones que viven en el archipiélago.

Manolo Peña, presidente de la Sociedad Mamel's, afirmaba que las murgas no han querido estar ajenas a todo lo que está aconteciendo. "Se han querido sumar todas". Afirmaba que tanto Primi, como Masi y él mismo se reunieron a petición del primero para congregar al resto de murgas para la causa e hicieron esa grabación.

El espíritu reivindicativo de las murgas provoca que no sean ciudadanos cómodos, ya que deben jugar ese papel de protestar. Aunque sea un 10% lo que está mal, hay que decirlo. De hecho, la próxima manifestación, vaticina Peña, será un éxito grande. No obstante, habrá que ver el cambio más allá del 20 de abril, ya que en el ámbito político llevan varios años donde las cosas no se están haciendo bien.

Primi Rodríguez, presidente de Los Bambones, resalta que la colaboración era totalmente libre y que todo el mundo dijo que sí. Aunque antes, ya había algunas murgas que mostraron en sus redes sociales el apoyo a la manifestación del 20 de abril. "A todas nos pareció bien aprovechar este movimiento social que tiene que ver con nuestra vida diaria, con lo mal que lo estamos pasando... siempre hemos querido cantar o gritar en las calles y teníamos la oportunidad de hacerlo".

Masi Carvajal, presidente de los Diablos Locos, destacó la complejidad de elaborar un video de 45 segundos donde pudieran recoger todos los problemas de la isla en un espacio tan corto de tiempo si lo comparan con los nueve minutos que tienen las murgas durante sus actuaciones en el carnaval. "El papel reivindicativo de las murgas sirve para dar a conocer la opinión de todos. No solo es hacer reír, sino criticar lo que está mal, y con la mala leche que tienen los murgueros..."

Está claro que la cercana manifestación del próximo 20 de abril va a tener muy buena acogida no solo en el archipiélago, sino en otras partes del mundo como Madrid, Barcelona, Granada, Málaga, Berlín y Londres, donde comunidades de canarios van a protestar desde el extranjero contra el actual modelo turístico.