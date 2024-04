Seis personas en total permanecen en huelga de hambre en la isla de Tenerife desde el pasado jueves, con el objetivo de exigir al Gobierno de Canarias la paralización inmediata de las obras del Hotel de la Tejita, y de la urbanización Cuna del Alma, además de otras cuestiones como la implementación de una moratoria turística o de la polémica ecotasa.

Cinco días en los que se ha instalado una acampada con una decena de casetas de campaña junto a la Iglesia de la Concepción en La Laguna, y en los que los protagonistas de esta huelga de hambre, han sufrido las primeras consecuencias. “Se han producido algunos desfallecimientos, porque la salud de los compañeros se va resintiendo”, ha confesado el portavoz de los implicados, Víctor Martín, en Herrera en COPE Tenerife, “pero afortunadamente se han recuperado y estamos dispuestos a seguir hasta que haya un diálogo con la ciudadanía”.

El portavoz de los activistas, destacó que están teniendo “el máximo cuidado, porque ellos son los que ponen los cuerpos, pero son conscientes de que cada día que pase, la situación se va a ir agrandando más”. En ese sentido, añadió que “hemos pedido al Ayuntamiento de La Laguna que nos coloquen una letrina o baño portátil, porque en algunos bares de los aledaños se niegan a dejarnos pasar”. Aun así, mantiene que el estado de ánimo, “es fantástico, y estamos ilusionados para seguir adelante con todas nuestras acciones, porque esto es una causa colectiva de todos, y aquí quien está perdiendo la salud es la ciudadanía”.

La cuestión es, ¿Tienen estos miembros de la plataforma 'Canarias se opone' autorización para acampar allí? Martín no lo explica claramente, aunque afirma que “la Subdelegación del Gobierno nos ha dicho que ellos no pueden intervenir en este asunto, que a ellos le compete la manifestación del sábado”. Al hilo de este asunto, insistió en que “esto va a durar en el tiempo, y nos han dicho que, mientras no haya incidentes, adelante con ella, porque nuestra acampada es pacífica y cívica”.





Lope Afonso: “Es una medida desproporcionada y muy desafortunada”

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de TenerifeLope Afonso, ha afirmado igualmente en COPE que la huelga de hambre de estos activistas, le parece una medida “desproporcionada y muy desafortunada”, aclarando que “no se corresponde con los cauces que en el Estado de derecho tenemos para dialogar, y me gustaría que esas personas reflexionaran y dejaran esa situación para lograr acuerdos tras un debate sosegado”.

















