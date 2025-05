Los distribuidores, partidarios de abrir el comercio de Santa Cruz de Tenerife los domingos de octubre a abril: “Volamos con motor apagado”

En pleno debate sobre si es conveniente ampliar la zona de gran afluencia turística de Santa Cruz de Tenerife y la correspondiente apertura de los comercios en domingo por la llegada de turistas, la Asociación Canaria de Empresarios de Distribución (ASODISCAN) ha planteado una alternativa para la negociación que se mantendrá entre el Ayuntamiento y los comerciantes en la mesa de comercio. La propuesta es abrir los comercios en domingo durante 7 meses al año. Coincidiendo con la temporada de cruceros. Del 1 de octubre al 30 de abril.

El Secretario General de ASODISCAN, Alfredo Medina, piensa que, de no aprovechar esta oportunidad, seremos menos atractivos al turismo: “El comercio de Santa Cruz de Tenerife es un avión que vuela con un motor apagado, así de sencillo. Entonces yo creo que el comercio de Santa Cruz sería más potente si tuviera todos los motores encendidos, y es lo que nosotros queremos que sea una ciudad mucho más atractiva”. Para ello, Medina detalla algunas de las medidas propuestas al consistorio: “En la propuesta que hemos hecho ofrecemos algunas ideas que no son tampoco tan novedosas como conectar la zona de Cabo Llano que tiene disponibilidad de plazas de aparcamiento con la zona centro que carece de ellas con una lanzadera gratuita”.

EN BUSCA DE CONSENSO

La importancia de la negociación reside en el consenso, en alcanzar una postura que contente tanto a grandes superficies, como a los vecinos y a los pequeños comerciantes. Complicada se antoja la cosa, ya que estos últimos, las pequeñas empresas, se verían, en muchas ocasiones en desigualdad e, incluso, abocadas al cierre. Alfredo ve imposible llegar a un consenso entre todas las partes: “Si el consenso pasa porque el dueño de los privilegios renuncie voluntariamente a esos privilegios pues vamos mal. En la historia de la humanidad ninguna desigualdad terminó por consenso, terminó por conquista, siempre. Cuando del Ayuntamiento me hablan de consenso digo, es que aquí el consenso lo veo no sé si posible, pero casi no, no porque además no hay una voluntad real de asumir que la situación ha cambiado, que llegamos tarde ya para ampliar la zona de ganas turísticas”.

MODELO DE ÉXITO

La propuesta de ASODISCAN de mantener abiertos los comercios todos los días de la semana desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril no nace de la nada. Esta propuesta en la que sería la nueva Zona de Gran Afluencia Turística ya viene probada en otras ciudades con éxito. Sin ir más lejos, esto mismo es lo que practica Las Palmas de Gran Canaria durante su temporada de cruceros: “No tiene sentido que desperdiciemos ser más atractivos de lo que somos y tenemos claro que queremos el mismo modelo que ha funcionado y funciona y está acreditado como modelo de éxito en otra en otras ciudades, Las Palmas, Gran Canaria, sin ir más lejos, pero también Málaga, Barcelona y otras muchas ciudades de España y de fuera”.