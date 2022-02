Comienza la temporada de pesca de atún rojo; los patrones escalonan las salidas para no devaluar los precios

Hoy, Mayer Trujillo, en La Mañana en Canarias, ha entrevistado a cuatro patrones de diferentes cofradías de pescadores de Canarias para que nos contaran como ven el comienzo de la campaña del Atún Rojo.

Juan Ramón Roger, Patrón de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, declaró que "si pescamos todo en el mismo mercado, el precio cae, porque es mayor la oferta que la demanda; al tener más espacio en el tiempo, vamos pescando poco a poco lo que nos toca y tratamos de sacar mejor precio" también afirmó que la ganancia que reciben "es un parche, es una ayuda, pero que esos 8.000 - 10.000 Euros, los tienes que repartir entre las personas que llevan el barco, y los gastos, seguridad social, etc." Que es una ayuda para escapar unos meses, pero no les soluciona la vida.

Los patrones no se mostraron optimistas respecto a la zafra de este año; algunos sienten que se la han ido quitando a lo largo de los años.

Ángel Delgado, Patrón de la Daroca, considera que "no es esa gran ayuda tampoco ya que tenemos que vernos con las consecuencias de que el año pasado se paró a los barcos de artes menores con la pesquería de la tuna y al final, lo que vas a ganar, te lo vas a gastar en pagar impuestos, seguridad social de todo el año y gastos del barco"

En el Sur de Gran Canaria aún no se ha visto mucho atún, por lo que algunos patrones han decidido esperar un poco para salir, dado que este año tienen un poco más de tiempo, hasta el 14 de junio.

Ricardo Ortega, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín hizo hincapié en que "con la subida loca del barril de petróleo, los beneficios siempre van bajando y los gastos subiendo, pero no nos queda otra que tirar para adelante y si no ganamos dos, pues ganamos uno"; manifestó que les cuesta el doble llenar los depósitos de combustible. Explicó que ellos escalonan sus salidas para conseguir un mejor rendimiento en cuanto a precio y que es bueno que no salgan todas las islas juntas para lograrlo, acuerdan entre cofradías las salidas para que no se devalúen; espera conseguir mejores precios que el año pasado.

Este año, la pesca olímpica se ha retrasado, lo que ha provocado el descontento de las embarcaciones artesanales o de pequeña escala, ya que les va a afectar especialmente.

David Padrón, Presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias y Vicepatrón de la Cofradía de la Restinga, considera que las 527 toneladas de atún rojo que tienen asignadas nuestras cofradías es considerable, pero aun así, "es de justicia que se aumenten"; también cree que se debe mejorar la gestión para poder "absorber y rentabilizar todos esos kilos que nos llegan" y puntualizó "el año pasado sí, pero los dos anteriores el modelo de gestión que teníamos, resultó que perdiéramos entre 80 y 90 toneladas anuales".