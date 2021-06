Un amigo de Tomás Gimeno: "Se están investigando barcos en los que pudo huir con las niñas a Sudamérica"

Hoy continúa en aguas de Santa Cruz de Tenerife por octava jornada consecutiva la búsqueda con un sonar de Anna y Olivia, desaparecidas hace cinco semanas al igual que su padre, sin que de momento se haya encontrado rastro alguno que pueda ayudar a dar con su paradero.

El robot submarino que lleva incorporado el Ángeles Alvariño, el buque que ha puesto a disposición del caso el Instituto Español de Oceanografía, ha realizado desde el pasado domingo numerosas incursiones tras detectarse protuberancias en el subsuelo, bien alguna roca o basura depositada en el lecho marino, pero nada relacionado con la desaparición de las niñas

Una estafa cruel: "Anna y Olivia han sido vendidas y pedimos 5.000 euros por darles información" El portavoz de la madre de las niñas ha recibido mensajes en los que le solicitan dinero a cambio de datos del paradero de las menores Tenerife 05 jun 2021 - 10:00

Toni Herrera, amigo de Tomás Gimeno, ha reiterado en COPE quela familia de las pequeñas mantiene la esperanza de encontrarlas pronto con vida. "Los que lo conocemos seguimos creyendo que se fugó a Sudamérica con ellas. Además, sabemos que la Guardia Civil está investigando ahora otros barcos que hicieron movimientos extraños, pero está claro que esto no es fácil, todo lleva un proceso y no es tan rápido como quisiéramos", ha explicado.

En esta misma línea, también ha querido destacar que el hecho de que el buque oceanográfico Ángeles Alvariño no haya hallado ningún indicio vinculado con las pequeñas refuerza la idea de la huida. "Esto aclara aún más nuestra teoría de que se subió a otra embarcación para irse y cruzar el mar".

Toni Herrera le ha pedido a Gimeno que no complique más la situación y regrese a Tenerife con las menores. "Cometió un error, que lo admita y vuelva. Le diría que tiene unos padres, que Anna y Olivia no son solo suyas y que no deben pagar los platos rotos de una relación. Qué necesidad tenía de llegar a estos extremos", ha concluido.