Las guerras no se ganan con un tirachinas

Cifras, cifras y cifras. Son muchas las que estamos manejando estos días. Hablamos de infectados, de muertos, de pacientes ingresados en Uvi, de altas…. Pero miren hay una que a mí me genera incertidumbre y de nuevo me hace formularme muchas preguntas.

En Canarias tenemos 150 sanitarios que han dado positivo, y prepárense, hoy jueves tenemos 55 más que hace tres días. Nos llenamos la boca diciendo que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del planeta, y resulta que España, con 5400 médicos y enfermeros contagiados, tiene el número mas alto de sanitarios infectados de todo el mundo. La escasez de material, está obligando a que se reutilicen epis y mascarillas, rompiendo todos los protocolos establecidos y el resultado es que se están contagiando los profesionales que tienen que curar al resto de la población. Nuestros médicos se están dejando el alma en primera línea de combate, y son los primeros que están cayendo porque no cuentan con las armas necesarias para luchar en esta guerra.

Y esto amigos, está en el debe de los que gestionan, de los políticos y de comités ad hoc, que no están encontrando soluciones. Bien es cierto, y eso lo entiendo, que es una situación dificilísima la que se nos ha venido encima, pero situaciones como ésta, requieren de lideres a la altura y lo que tenemos ahora no lo están. Es indispensable salvaguardar la salud y la integridad de todos los profesionales sanitarios, y en diferentes niveles de gestión estamos viendo demasiada improvisación. Me llegan informaciones en ese sentido, de personal de nuestros dos hospitales de referencia que si les soy sincero me asustan profundamente.

Hay enfermeros que están todo un turno con la misma mascarilla, cuando tendrían que cambiarla varias veces al día. Equipos de protección EPI que se deben cambiar y no se cambian y con los que un médico trata a diferentes pacientes. Celadores a los que se les pide que utilicen escaleras y no ascensores. Y así un sinfín de ejemplos que nos ponen los pelos de punta.

No entro a valorar hoy aquí si el gobierno central y sus comités están capacitados o no. No entro a valorar aquí hoy si era o no necesario cesar a la consejera de sanidad. Solo les pido, que arreglen esto porque en esta guerra y a este enemigo no se le gana con un simple tirachinas, cuando necesitas armamento pesado.