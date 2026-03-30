El Tenerife, noveno en los dos últimos meses de la Primera RFEF

El CD Tenerife se ha visto superado en febrero y marzo por ocho equipos del Grupo I de la Primera RFEF. Barakaldo (17), Ponferradina (15), Unionistas y Guadalajara (14), Celta Fortuna y Lugo (13), Zamora y Mérida (12) han sumado más puntos que los blanquiazules en este tramo de competición. Sin embargo, la mala racha no ha lastrado en exceso a los blanquiazules.

Sus 11 puntos de 24 posibles, con solo dos victorias en ocho jornadas, han sido suficientes para mantener una cómoda ventaja sobre el segundo clasificado. Cierto es que se ha visto reducida de 12 a 10 puntos, justo los dos que le recortó el filial celeste este fin de semana remontando al Bilbao Athletic en el tiempo de prolongación.

Los dos peores meses de competición del conjunto que dirige Álvaro Cervera han coincidido con ausencias significativas, como las de Aitor Sanz y Nacho Gil. También con la merma en sus condiciones físicas de futbolistas como De Miguel. E incluso con bajones de rendimiento tan significativos como el de José León, suplente por primera vez desde su irrupción en el once contra el Talavera. El beneficiado, aunque tampoco es que haya destacado, fue Facundo Agüero.

A juicio de Juanjo Ramos, que ha analizado este lunes en Deportes Cope Tenerife la situación, "el Tenerife sigue jugando a lo mismo". Pero ahora carece "de la contundencia" de la que tanto presumía en el inicio liguero. Con los rivales apretando "porque todos se juegan algo en este tramo", tiene que entrar en juego la calidad. Y ahí es donde falla el Tenerife. "Cuando la mano del entrenador ha de dejar paso al talento de sus futbolistas" no hay correspondencia con lo que se necesita.

El Celta Fortuna, especialista en rescatar puntos cuando los encuentros se agotan, tampoco ha aprovechado en exceso este ralentí blanquiazul. De hecho, en esta franja de dos meses solo han sumado 13 de 24 puntos. El empate de Balaídos sonó casi a claudicación. Pero el cuadro que dirige Fredi Álvarez ha demostrado que luchará hasta el final.

Con otros 24 puntos en juego y 10 de ventaja, el Tenerife ya ha descartado ascender en las dos próximas jornadas. No será contra el Cacereño ni contra el Mérida. Podría ser a partir de la visita del Arenas, prevista para el día 18 de abril. Pero para ello ha de reaccionar. "Las sensaciones ahora no son las mejores", ha dicho Juanjo Ramos insistiendo en la pérdida de "seguridad competitiva" del equipo en este tramo.

Por eso conviene volver al "partido a partido" y centrarse en mejorar las sensaciones actuales. Algo que pasa, entre otras cosas, por esconder las carencias. Por ejemplo, las bandas del CD Tenerife. A excepción de Nacho Gil, autor de 4 goles, el resto de futbolistas de esa demarcación no se han ganado el sitio ni han hallado la ansiada regularidad.

"Entendiendo que el talento está más arriba, en el fútbol profesional, ¿de verdad que Noel López, Balde, Jeremy Jorge o este Iván Chapela son los mejores bandas de la categoría? Porque yo diría que no. ¿Saben cuántos goles han aportado al Tenerife? Uno en 30 jornadas", ha aportado Juanjo Ramos. Yendo más allá incluso, y sumando a los canteranos Dani Fernández y Alassan, se podría decir que en 3544 minutos de fútbol todos los bandas del Tenerife (siete a excepción de Gil) han aportado la irrisoria cifra de 3 goles.

Cervera sabe lo que tiene entre mano y distingue perfectamente entre los problemas estructurales y los que generan situaciones de la competición como las lesiones o los rivales. "Frescura tenemos. Ahora nos cuesta definir arriba. Meter un gol nos cuesta muchísimo", admitió el entrenador reconociendo que es "un problema de fútbol".