Jornada clave para el C.D. Tenerife

Después de que ayer finalizara la jornada 38 con el empate entre Sporting y Girona (0-0) y con la victoria del Rayo en Zaragoza (2-4), hoy martes arranca ya la 39 con tres partidos vibrantes en la lucha por el ascenso directo, play off y descenso.

No fue malo el empate entre Sporting y Girona para los intereses del C.D. Tenerife, permitió que el conjunto catalán no se distanciara lo suficiente en la tabla, y consiguió alejar a otro equipo en la lucha por el play off. El que sí que fue un resultado negativo, fue la victoria en La Romareda del Rayo Vallecano. Los de Paco Jémez consiguieron sumar tres puntos vitales en la lucha por entrar dentro de los seis primeros puestos, colocándose ya con 53 puntos, los mismos que el Tenerife, y a tan solo dos del sexto. Además, el calendario de los de Vallecas parece el más “asequible” de aquí al final de liga.

Es por ello, que hoy abrimos una jornada importante para los intereses del C.D. Tenerife. En primer lugar, con el Mirandés vs Elche. Dos aspirantes al play off que se enfrentan desde las 18:30 de la tarde en Anduva. Al conjunto tinerfeño le valdría cualquier resultado que no sea la victoria del Elche. Es cierto que el Mirandés también está en la pelea, pero un triple empate a puntos entre estos tres equipos, siempre beneficiaría al C.D. Tenerife.

Una hora más tarde, en el Fernando Torres se enfrentan Fuenlabrada y Racing de Santander. El equipo de José Luis Oltra llega ya descendido al choque frente al equipo de Sandoval, que además tiene opciones reales de meterse en la pelea por el sexto y quinto puesto. Es evidente, que al Tenerife le vendría de perlas una victoria visitante, pero dada la situación, también firmaría un empate entre madrileños y cántabros.

Por último, la jornada de hoy martes se cierra con un Extremadura – Cádiz a las 20:45, que directamente no le influye al C.D. Tenerife, pero sí que es interesante por lo que se juegan ambos equipos, ya que puede ser la última oportunidad de los de Almendralejo de engancharse a la permanencia, pero también es una buena opción para los de Cervera de dar un golpe definitivo y dejar a un paso el ascenso a primera.

El miércoles se jugaran cuatro partidos más. Desde las 18:30 en La Rosaleda, un duelo por todo lo bajo (Málaga vs Depor), y otro en el que se enfrentan dos equipos con objetivos diferentes (Oviedo vs Las Palmas). En este último, quizás lo más lógico sería que la UD no sumara ya que es uno de los equipos que compite ante el C.D. Tenerife por el play off. Pero teniendo en cuenta que hay un Rayo vs Las Palmas en la penúltima jornada, interesa que los amarillos lleguen con alguna opción a ese partido.

A las 20:45 se juegan otros dos partidos, Huesca vs Alcorcón, duelo en el que es evidente que al Tenerife le interesa una victoria local, y un Ponferradina vs Lugo que poco importa lo que pueda pasar para los intereses blanquiazules.

Por último el jueves, se cerrará la jornada con otros cuatro partidos. A las 18:30 se jugarán el Albacete vs Sporting, una victoria de Albacete prácticamente descartaría ya a los de Gijón en la lucha por la promoción. Y un Rayo Vallecano vs Numancia, en el que todo lo que no sea un triunfo local, beneficiaría al C.D. Tenerife. A las 20:45 además de nuestro Tenerife vs Zaragoza, se jugará en Montilivi el Girona vs Almería, en el cual todos firmaríamos una victoria visitante.