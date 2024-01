El CV Haris despide a su entrenador vía email

En la previa de la disputa de la Copa de la Reina el CV Haris ha tomado la decisión de destituir a su entrenador Miguel Rivera, tras los malos resultados en liga. El técnico, que ya aprovechó para despedirse de sus jugadoras y afición a través de las redes sociales, confirmó que se enteró de su cese vía e-mail.

Es evidente que no son las formas, y quizás tampoco era el momento del cambio. Por eso, hoy en Deportes COPE Tenerife hemos preguntado a David Martín, presidente del equipo lagunero los motivos de esta decisión.

RAZONES DESTITUCIÓN: “Ha sido una decisión conjunta de la junta directiva, previamente ya habíamos tenido varias reuniones. Por circunstancias, hay personas que no terminan de cuajar, y el rendimiento de la plantilla no esta siendo el acorde, los resultados no están acompañando del todo. Hay cosas y valores que no se negocian en este club. Tenemos que mostrar nuestras señas de identidad, las jugadoras no estaban motivadas para jugar la copa, y brazos caídos en el Haris no se pueden permitir”.

SOLUCIONES: “No se trata de buscar culpables, si no de buscar soluciones. Todos somos culpables, pero hay que exigir a todas las personas. Esto hay que sacarlo, no hay tiempo de lamentarse si no buscar soluciones”.