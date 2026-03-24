El estrés atenaza al líder: el Tenerife sufre en la recta final hacia el ascenso

A pesar de la victoria ante Osasuna Promesas, las palabras de Álvaro Cervera sonaron a derrota: "El partido a mí no me ha gustado nada". El técnico expresó su descontento con el juego de un CD Tenerife que, si bien es líder destacado con doce puntos de ventaja a falta de nueve jornadas, atraviesa un bache de juego y confianza. Esta situación ha encendido las alarmas sobre el estado anímico del equipo en la recta final de la temporada.

Estrés negativo, no ansiedad

Para el psicólogo Rubén Rodríguez, las palabras del entrenador reflejan una preocupación por la pérdida de identidad del equipo. El experto ha valorado en Deportes Cope Tenerife que "el problema no es tanto la ansiedad, sino el desgaste provocado por un estrés negativo mantenido durante mucho tiempo". Este fenómeno se debe a la demanda continua de tener que lograr el ascenso, una meta que ahora parece muy cercana.

El estar tan cerca puede generar un efecto más negativo que positivo" Rubén Rodríguez Psicólogo especializado en Deporte

El psicólogo advierte de que la proximidad del objetivo puede ser contraproducente. "El estar tan cerca puede generar un efecto más negativo que positivo", explica Rodríguez. Este contexto, marcado por la obligación de ascender, la presión social y económica que conlleva defender el escudo del CD Tenerife, aumenta la carga mental sobre los jugadores, lo que puede llevar a "precipitaciones y prisas" en el campo.

La falta de referentes y la solución

Otro factor que podría influir es la ausencia de jugadores con experiencia como Aitor Sanz o Nacho Gil. Estos futbolistas actúan como un "ancla al que aferrarse" en momentos complicados, aportando calma y liderazgo. Sin ellos, el equipo puede sentir una mayor incertidumbre cuando el partido se pone cuesta arriba, afectando al estado anímico colectivo.

La clave pasa por fijar objetivos de rendimiento, por centrarse en mantener la identidad del equipo" Rubén Rodríguez Psicólogo especializado en Deporte

Ante esta situación, la solución pasaría por volver a los orígenes. "La clave en el rendimiento deportivo pasa por establecer objetivos de rendimiento", afirma Rodríguez. El psicólogo recomienda centrarse en las tareas que definen la identidad del equipo y que lo llevaron al liderato, ya que ser fiel a ese estilo es lo que asegurará los resultados para materializar el ascenso.

Finalmente, el experto anticipa lo que podría ocurrir una vez logrado el ascenso. "Es probable que el equipo experimente un bajón o una descompresión psicológica, una reacción natural tras un periodo de alta exigencia. Es como cuando estás trabajando mucho y al día siguiente te vas de vacaciones, o a los dos días te pones malo", ejemplifica, sugiriendo sin embargo que el equipo podría jugar más suelto y relajado una vez liberado de la presión.